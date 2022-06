“Sengaja pancen kowe sengaja, Ning ngarepku pamer gendakan liya…. ”

Mira Kirana penyanyi dangdut yang berasal dari Nganjuk, Jawa Timur ini sudah lama melintang di dunia musik khususnya dangdut. Beliau mengawali karirnya sebagai penyanyi campur sari alias sinden.

Penyanyi kelahiran 17 November 1998, bernama lengkap Azizah Mira Nanda ini pernah mengikuti ajang pencarian bakat The Next Didi Kempot 2021, dan berhasil menjadi juara pertama. Segudang prestasi telah diraih Mira Kirana sebelum keluar menjadi Juara The Next Didi Kempot.

Sebelumnya Mira kirana pernah menjabat sebagai Duta Seni Pelajar se-Jawa, Bali dan Lampung tahun 2011 dan 2014. Berturut-turut Mira Kirana memperoleh Juara 2 lomba Macapat tingkat Nasional HUT UNS 2017-2018, dan tingkat Nasional Hadeging Pakualam 2018-2019. pernah memperoleh juara 3 di Festival Karawitan Nasional 2020 dan tahun ini Mira Kirana sibuk menjadi penyiar radio RDI Jakarta 97,1 Fm.

Karya single terbaru Mira Kirana yang berjudul Pamer Gendakan akan dirilis akhir bulan Juni 2022. Aransemen lagu dibangun oleh Panca 15 sekaligus menjadi penulis karya ini. Pancal 15 yakin bahwa mira akan sangat cocok membawakan lagunya Pamer Gendakan yang dirasa membutuhkan penyanyi yang dapat menyampaikan lagu dengan emosinya.

Sesuai dengan judul, lagu ini bercerita tentang keadaan wanita yang sengaja diselingkuhi dan dipamerkan dihadapannya. Lirik lagu yang singkat dan padat namun cukup mewakili perasaan pendengar. Perpaduan nada dan musik membawa pendengar hanyut dalam cerita lagu.

Wahana production akan merilis lagu Pamer Gendakan di kanal youtube Wahana Studio’s bersama dengan release nya Pamer Gendakan di seluruh platform music. Lagu ini didaulat menjadi single pertama Mira Kirana dibawah naungan produksi Wahana Production.

Penasaran dengan lagu baru mira kirana? Tonton dan dengarkan pamer gendakan hanya di official youtube channel Wahana Studio’s dan seluruh platform music kesayangan kamu! PT Star Media Nusantara adalah sebuah anak perusahaan dari PT. Media Nusantara Citra Tbk. (MNC Media), yang merupakan grup media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara. Didirikan pada tahun 2005 dengan nama MNC Talent Management, perusahaan ini terfokus pada pengengelolaan artis dari berbagai program pencarian bakat di MNC Group. Seiring dengan meningkatnya jumlah talenta, pada tahun 2008, MNC Talent Management resmi berubah nama menjadi Star Media Nusantara. Star Media Nusantara telah memperkuat eksistensinya dengan lebih dari 300 talenta dengan berbagai genre mulai dari penyanyi, pembawa acara, presenter, aktor, aktris, komedian, koki hingga pesulap. SMN akan terus berusaha menjadi manajemen bakat terbaik dan paling komprehensif dalam inovasi Temukan kami di : Website : https://www.starmedianusantara.com Facebook : https://facebook.com/starmedianusantara/ Twitter : https://twitter.com/smn_channel Instagram : https://www.instagram.com/starmedianusantara/ #mirakirana #starmedianusantara #msin #mncstudiosinternational