JAKARTA - B Force akhirnya comeback dengan single berjudul Together Stronger Better. Karya ini menjadi kejutan setelah boyband jebolan The Next Boy Girl Band ini mengeluarkan single pertamanya, Hanya Untukmu pada tahun 2017.

Kelima anggotanya, Mavin, Sebastian, Alif, Devin, dan Rid1 begitu antusias dengan single terbaru ini. Mereka ingin menyampaikan pesan bersifat universal lewat lagu ini.

"Ini lagu tidak sebatas orang yang punya relationship doang. Di lagu ini, menunjukkan apapun kalau bersama kita akan lebih baik dan kuat daripada sendiri-sendiri," kata Mavin dalam live Instagram bersama Okezone, Senin (30/11/2020).

Lagu Together Stronger Better ini diciptakan oleh Mavin bersama Sebastian. Menurut Sebastian, lagu ini pun sesuai dengan kondisi B Force yang sempat vakum.

"Kalau kita bareng-bareng lebih baik. Menggambarkan B Force juga yang sempat jalan sendiri-sendiri dan seiring terjadinya pandemi, kita kumpul lagi, kita bisa menghasilkan karya," ungkap Sebastian.

Melalui lagu ini, B Force berharap warna industri musik Indonesia semakin kaya. Lima pria ini pun ingin kehadiran mereka kembali mampu meregenerasi boyband di Tanah Air.

"Kita berharap banget, walaupun zamannya lagi bukan boyband (yang populer), akan muncul boyband lainnya," ungkap Mavin.

