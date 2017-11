JAKARTA - Boyband B Force memiliki panggung impian untuk meningkatkan jenjang karier mereka. Sebelumnya, mereka telah tampil untuk program musik Korea Selatan yaitu Music Bank saat menggelar tur ke Jakarta pada 2 September 2017.

Grup beranggotakan Alif, Malvin, Ridwan, Bastian dan Devin tersebut bermimpi untuk bisa tampil di sejumlah ajang penghargaan dalam negeri dan Asia. Diantaranya yaitu Anugrah Music Indonesia (AMI) dan Mnet Asia Music Awards (MAMA).

(Baca Juga: B Force Hadirkan Video Klip 'Hanyalah Untukmu' Setelah Penantian Panjang)

Bastian mengatakan bahwa berharap karya mereka masuk dalam jajaran ajang pengargaan musik bergengsi nasional lantaran ingin lagunta tak hanya didengar tapi juga diapresiasi lewat penialaian.

"Di Indonesia kita juga pengen banget masuk nominasi AMI atau program musik. Kita pengen diapresiasi lebih kalau udah kayak gitu. Bukan hanya (lagunya) dibeli dan didengerin tapi juga dinilai dari salah satu yang terbaik dan terbaik," ujar Bastian kepada Okezone di Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Kamis (30/11/2017).

Selain AMI, mereka menambahkan ingin bisa eksis dalam ajang Mnet Asia Music Awards yang mana selalu memilih nama penyanyi terbaik Indonesia sebagai pemenang. Mereka pun berkaca pada kemenangan Agnez Mo baru-baru ini yang membawa piala Best Asia Artist dari Indonesia untuk kedua kalinya.

(Baca Juga: Boyband Mulai Redup, B Force Yakin Masih Bisa Eksis)

Selain itu juga memberikan penilaian sepak terjang karier go international yang dijalani pelantun Long As I Get Paid tersebut. Mereka pun berharap bisa mengikuti jejak Agnez.

"MAMA Mnet. Bisa jadi karena Agnez Mo dia memang satu-satunya Indonesia yang di situ dan mendapatkan awards juga. Kabar-kabarnya ada project dengan Chris Brown yang kelas dunia," ujar Malvin.

"Maksudnya dia tuh membuka jalan. Nih Indonesia bisa. Dia bisa kenapa kita enggak bisa seperti itu sih. Pengennya sih suksesnya kayak dia sih," timpal Alif.

Sementara itu, sejak menang dalam The Next Boy/Girl Band, B Force telah menelurkan single berjudul Hanyalah Untukmu. Dalam waktu dekat mereka akan meluncurkan video klip dari single tersebut.

(fid)