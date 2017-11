JAKARTA - Boyband B Force siap memanjakan penggemar dengan sebuah video klip dari single perdana mereka yang berjudul Hanyalah Untukmu. Penantian panjang penggemar akhirnya terjawab setelah lagu tersebut dirilia pada 27 Juli 2017 dengan hanya perilisan di platform music digital dan official audio dalam YouTube.

"Singlenya udah keluar tiga bulan lalu cuma video klipnya baru mulai dibuat sekarang. Karena kita lagi sibuk promo juga kan. Ke Bandung dan kota-kota lainnya. Dan ini baru kelar dan ini butuh perizinan dan konsep yang dibelakangnya untuk membuat video klip," jelas Bastian kepada Okezone di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Kamis (30/11/2017).

Dalam proses pembuatan ini, grup jebolan ajang The Next Boy/Girl Band tersebut menyebutkan bahwa secara konsep adalah lahir dari pemikiran mereka sendiri.

"Kalau konsep kita untungnya terlibat malah 100 persen. Karena manajemen pengen kita eksplor dan pengen video kip ini kita banget. Jadi dari kita untuk kita," tambah Bastian.

Grup beranggotakan Alif, Malvin, Devin, Ridwan dan Bastian mengangkat konsep sekumpulan remaja sekolah dengan berbagai jenis karakter dalam video klip Hanyalah Untukmu. Kisah anak sekolah dirasa tepat untuk menyasar target dan kalangan usia penggemar mereka dengan kisah cinta dalam lagu mereka.

"Kalau konsepnya ya biasa kita anak muda SMA yang lagi cinta monyet. Yang ngeliat cewek cantik. Tapi konsepnya kita punya kepribadiannya beda-beda. Tapi kita suka sama satu cewek dan kita enggak tahu kalau itu satu cewek yang sama," ujar Ridwan.

"Karena cerita cintanya tuh cinta remaja dan sesuai lagu kita sih. Tapi basiclly, ya kita punya fans banyak anak SMA, kuliah yang range-nya tuh 15-25 (tahun)," tambah Bastian.

Ada yang spesial dalam koreografi dalam video klip Hanyalah Untukmu. B Force akan menghadirkan bebeberapa bagian koregrafi yang berbeda dari sebelumnya lewat kemampuan dari Malvin dan Ridwan.

"Koreografi awalnya udah diciptain dari The Next Boy/Girl Band. Tapi setelah kita debut karena di sini ada aku dan Malvin sebagai koreografer, merasa kita kayaknya ada beberapa part yang cocok sama kita. Aku sama Malvin ada andil," tandas Ridwan.

Lagu Hanyalah Untukmu ini telah lahir pada panggung kemenangan mereka di The Next Boy/Girl Band sebelumnya. Mereka juga telah menampilkan lagu ini dalam program musik asal Korea Selatan saat gelaran tur di Indonesia, Music Bank in Jakarta, dimana saat mereka terpilih sebagai pembuka.

(fid)