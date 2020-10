JAKARTA - Sejumlah bioskop di Jakarta telah mulai beroperasi pada hari ini, Rabu (21/10/2020) di Jakarta. Salah satunya, jaringan bioskop CGV yang baru dibuka di empat tempat yakni Grand Indonesia, AEON Mall Jakarta Garden City, Green Pramuka Mall, dan Tansmart Cempaka Putih.

"Meski saat ini hanya 25 persen, pembukaan kembali bioskop diharapkan mampu menggairahkan kembali aktivitas rumah produksi dalam memproduksi film-film nasional serta membantu memulihkan ekonomi di sektor industri kreatif khususnya perfilman," demikian keterangan CGV dalam rilis yang diterima Okezone, Rabu (21/10/2020).

Sejumlah protokol kesehatan diterapkan oleh pihak bioskop. Selain penyediaan handsanitizer, seluruh staff dan penonton wajib memakai masker di seluruh area bioskop, menjalani pengecekan suhu tubuh sebelum masuk, hingga melakukan sistem pelacakan pengunjung (Tracing) dengan QR Code dan manual.

Nantinya penonton diimbau untuk memesan tiket menonton secara online untuk mengurangi kontak fisik. Pihak bioskop juga menerapkan kebijakan pembatasan usia pengunjung, hanya diperbolehkan yang berusia 12 sampai 60 tahun.

Untuk jam operasionalnya, pemutaran film akan dimulai pukul 12.00 WIB hingga jam operasional pusat perbelanjaan dimana bioskop berada. Sejumlah film yang sedang dan akan diputar adalah Peninsula, The Swordsman, Deliver Us from Evil, The Secret Garden, Eyes on Me, dan Bloodshot.

