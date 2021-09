MOHON perhatian Anda, pintu teater telah dibuka mulai hari ini! Kalau ingin nonton di bioskop yuk cek syaratnya apa saja?

Ya, mulai hari ini, Kamis (16/9/2021), salah satu bioskop di Indonesia yang telah dibuka yakni CGV di sejumlah titik di Indonesia!

Hal ini sesuai himbauan pemerintah, serta berdasarkan diskusi dengan GPBSI (Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia). Saat keadaan sudah lebih membaik maka pembukaan bioskop dapat berlangsung, syaratnya harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Dikutip dari keterangan resminya, dalam menyambut momen membahagiakan tersebut, pengelola bioskop juga telah menyiapkan berbagai langkah operasional saat bioskop kembali dibuka.

Langkah tersebut antara lain menyiapkan film-film pilihan yang akan ditayangkan, kesiapan protokol kesehatan seperti cek suhu, sign untuk social distancing, penyediaan hand sanitizer, vaksinasi karyawan, sekat untuk area pembelian tiket, hingga menyiapkan kebijakan kepada publik terkait penggunaan aplikasi PeduliLindungi atau sertifikat vaksin saat berkunjung ke bioskop.

Adapun detil lebih lanjut mengenai penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat dan pengunjung bioskop adalah:

1. Wajib sudah vaksin 2x & menggunakan aplikasi PeduliLindungi

2. Berusia di atas 12 Tahun

3. Menerapkan Protokol Kesehatan di seluruh area CGV

4. Aturan Makan & Minum mengikuti kebijakan Pemerintah Kota setempat

5. Maksimal kapasitas 50%

Sederet Film Box Office Siap Ditampilkan

Saat bioskop dibuka, beragam film favorit yang termasuk ke dalam kategori Box Office dan sudah lama dinanti-nantikan oleh penikmat film telah disiapkan.

Mulai dari Black Widow, Shang-Chi, Malignant, The Suicide Squad, Free Guy, Snake Eyes, Space jam, Stillwater, Hard Hit, Escape From Mogadishu, hingga film dokumenter BLACKPINK : The Movie, sehingga para pengunjung tidak perlu khawatir ketinggalan konten film bioskop tersebut selama yang telah rilis selama masa PPKM kemarin.

Adapun terkait ticketing, pengunjung bisa melakukan pembelian tiket langsung di lokasi saat bioskop kembali dibuka. Namun untuk meminimalisir kontak dan meminimalisir penggunaan uang tunai konvensional, Anda juga bisa melakukan pembelian tiket secara online.

Tentunya ini merupakan hal yang menggembirakan bagi seluruh masyarakat pencinta film, namun ingat selalu ya untuk senantiasa menjaga dan mengedepankan protokol kesehatan agar tercipta momen hiburan yang seru, aman dan nyaman!