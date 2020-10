JAKARTA - Rachel Maryam akan segera melahirkan anak keduanya. Jelang melahirkan, Rachel mendapat kejutan manis dari sang suami, Edwin Aprihandono.

Pandemi COVID-19 membuat Rachel tak bisa keluar dan bertemu dengan orang-orang tercintanya. Padahal, ia membutuhkan dukungan mereka jelang melahirkan.

Beruntung, Edwin tahu apa yang harus dilakukan untuk tetap membuat sang istri bahagia. Salah satunya adalah dengan mengundang teman-teman dekat Rachel untuk hadir dalam pesta virtual di aplikasi Zoom.

"Alhamdulillah, aku punya super husband luar biasa yang selalu berupaya terbaik untuk menjaga mood istrinya selama kehamilan. Sim Salabim terjadilah peristiwa semalam. Aku dikasih surprise zooming party yang mengundang most of my supporting system oleh suamiku dengan bantuan doula kami," papar Rachel lewat unggahan di Instagram, Kamis (1/10/2020).

"Bahagia sekali, bersyukur sekali dan berterima kasih sekali. I love you to the moon and back guys! H-2 menuju hari kelahiran," tandasnya.

