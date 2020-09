JAKARTA - Bintang Film Marvel Venom, Tom Hardy kabarnya akan melanjutkan tongkat estafet sebagai pemeran dari agen 007 atau James Bond. Hal ini diungkapkan oleh The Vulcan Reporter mengenai casting yang dilakukan oleh pihak studio.

Seperti yang diketahui bahwa Daniel Craig akan mengakhiri perjalanan aktingnya sebagai James Bond di film ke-25 yang bertajuk No Time To Die. Seharusnya pihak studio sudah memikirkan aktor yang akan memerankan James Bond sebagai pengganti dari Daniel Craig.

Dilansir dari WeGotThisCovered mengungkapkan bahwa kabarnya Tom Hardy sudah melakukan casting dengan pihak studio dan sudah terpilih sebagai The Next James Bond, namun hal ini belum dibeberkan oleh pihak studio mengingat film No Time To Die sendiri masih belum rilis.

Tom Hardy sendiri telah melambungkan namanya melalui beberapa film terkenal seperti Inception, The Dark Knight Rises, Mad Max: Fury Road, dan Venom.

No Time To Die merupakan laga aksi terakhir dari Daniel Craig sebagai James Bond yang akan melawan penjahat bernama Safin yang diperankan oleh Rami Malek. Film ini saat ini masih dijadwalkan tayang pada November 2020.

