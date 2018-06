LOS ANGELES – Mantan pemeran James Bond, Pierce Brosnan, berharap aktor The Revenant, Tom Hardy, menghidupkan tokoh agen 007 selanjutnya. Aktor 65 tahun itu menilai, Hardy adalah sosok tertepat menggantikan Daniel Craig yang akan segera pensiun.

Nama Tom Hardy memang sudah sering kali dikaitkan dengan proyek agen mata-mata M16 itu. Sayangnya, sampai saat ini Daniel Craig masih terikat kontrak untuk memerankan satu film Bond lainnya.

(Pierce Brosnan. Foto: Reuters)

“Daniel Craig sudah menjadi Bond yang luar biasa. Secara fisik, dia terlihat mematikan. Anda akan percaya bahwa dia adalah seorang pembunuh. Namun aku berpikir, Tom Hardy layak menjadi Bond selanjutnya," ujar Brosnan, seperti dilansir dari The Telegraph, Senin (25/6/2018).

Ayah 5 anak itu menambahkan, "Aku akan sangat senang jika Tom Hardy bisa melakukannya. Anda membutuhkan seorang aktor yang bisa sedikit bergoyang untuk memerankan Bond.”

Tom Hardy sebenarnya bukan satu-satunya aktor dalam bursa kandidat penerus Daniel Craig. Nama-nama besar seperti Idris Elba, Aidan Turner, James Norton, bahkan Tom Hiddleston sempat digadang-gadang sebagai 'The Next James Bond'.

Lalu ada pula rumor yang mengatakan bahwa kisah agen mata-mata ini akan menarik jika diperankan oleh seorang perempuan. Sebagai mantan pemeran Bond, Pierce pun memberikan sedikit komentar akan hal ini.

(Tom Hardy. Foto: Reuters)

“Aku pikir seorang perempuan bisa saja memerankan Bond. Tapi kalau itu terjadi, tentu ia tidak akan menjadi film James Bond,” lanjutnya.

Pierce Brosnan tampil sebagai James Bond dalam empat film: GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough, dan Die Another Day. Aktor asal Irlandia itu mengaku, sangat berat ketika pertama kali harus melepaskan peran James Bond yang turut membesarkan namanya itu.

