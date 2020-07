LOS ANGELES - Aktor Daniel Craig disebutkan sudah tidak ingin memerankan karakter James Bond dalam franchise film 007.

Kini, setelah Daniel resmi tidak lagi berperan sebagai James Bond. Kira-kira siapakah aktor yang akan menggantikan posisi Daniel sebagai James Bond untuk film 007 terbaru nanti?

Baca Juga:

Sam Heughan Jadi Kandidat Kuat Gantikan Daniel Craig dalam James Bond

14 Tahun Jadi James Bond, Daniel Craig Pamit





Dilansir Starbiz, Rabu (22/7/2020) berikut ulasan singkat lima kandidat aktor pilihan fans untuk memerankan James Bond yang baru.

1. Tom Hardy

Aktor Inggris bintang film Mad Max ini dipilih para penggemar menjadi kandidat nomor satu untuk memerankan James Bond. Tampan, berotot, hot, dan pastinya memiliki kemampuan akting mumpuni.

2. Henry Cavill

Banyak menuai pujian berkat aksinya berperan sebagai Superman hingga Geralt di Rivia in The Witcher. Tak heran Henry masuk sebagai pilihan solid fans untuk menjadi the next James Bond.

3. Tom Hiddleston Setelah lekat dengan imej sebagai Loki, mungkin Tom bisa membuat peran sebagai James Bond menjadi imej baru dirinya? Baca Juga: Terima Uang Kembalian Rp20 Ribu, Aurel Hermansyah Bingung untuk Apa Kata Hana Hanifah soal Bermalam Bareng Kriss Hatta Sebelum Penangkapan

4. Michael Fassbender Setelah penampilannya spektakulernya sebagai Magneto di X-Men, Michael Fassbender sekarang disebutkan jadi salah satu pilihan utama para sutradara film di Hollywood. 5. Hugh Jackman Lekat dengan imej sebagai Wolverine, membuat sebagian pihak menganggap penampilan Hugh terlalu berotot dan garang untuk menjadi James Bond. Namun mengingat Hugh Jackman adalah salah satu aktor papan atas Hollywood yang tak perlu diragukan lagi kemampuannya, maka fans tetap memilih Hugh Jackman sebagai salah satu pilihan kandidat paling pas sebagai James Bond yang baru.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya