JAKARTA - Dunia perfilman dunia baru saja dilanda berita duka. Chadwick Aaron Boseman, atau yang kita kenal dengan aktor pemeran King of Wakanda, Black Panther baru saja meninggal dunia di usia 43 tahun akibat penyakit kanker usus yang telah dideritanya selama 4 tahun terakhir. Tidak hanya sukses dalam memerankan Black Panther, Boseman juga sukses dalam beberapa film lainnya.

Okezone merangkum 5 film yang dibintangi oleh Chadwick Boseman, berikut daftarnya:

1. Black Panther (2018)

Merupakan film dari Marvel yang menceritakan kini pangeran kerajaan Wakanda, T'Challa (Chadwick Boseman) sekaligus superhero Black Panther harus memimpin kerajaan setelah kematian ayahnya, Raja T'Chaka (John Kani). Namun dalam tradisi Wakanda, sebelum seorang raja dinobatkan, beberapa suku dari Wakanda akan berkumpul dan jika ada yang tidak setuju atas penobatan tersebut, ia harus menantangnya di arena penobatan tersebut.

M'Baku (Winston Duke), pemimpin dari suku Jabari menantang T'Challa untuk bertarung dalam pertarungan adat. Pertarungan yang sengit tersebut dimenangkan oleh T'Challa. Setelah itu, tahta dari T'Challa sendiri terancam akibat dari saudara sepupunya, Erik Killmonger (Michael B. Jordan) yang ingin membalas dendam ayahnya yang dulu dibunuh oleh T'Chaka.

Di sisi lain juga, T'Challa sedang dalam pergumulan untuk membuka negara Wakanda kepada dunia, sedangkan T'Challa tidak ingin jika nantinya Wakanda yang memiliki kekayaan vibranium, elemen metal terkuat di dunia, yang kemungkinan akan disalahgunakan jika diberitahukan kepada dunia luas. Bagaimanakah sang Black Panther menghadapi masalah-masalahnya sebagai raja Wakanda?

2. 21 Bridges (2019)

Dua penjahat kelas teri, Michael Trujillo (Stephan James) dan juga Ray Jackson (Taylor Kitsch), yang juga merupakan mantan veteran perang sedang beraksi di sebuah kilang anggur dan mencuri beberapa gram heroin yang disimpan di sana. Mereka juga terkejut bahwa jumlah heroin yang ada di sana lebih dari jumlah yang diinformasikan kepada mereka.

Secara kebetulan, beberapa polisi pun sampai di sana dan mengecek lokasi tersebut. Terjadi baku tembak antara kedua penjahat dan para polisi, dan Ray menembak mati semua anggota polisi tersebut. Penjahat satunya, Michael tidak sama sekali melepaskan tembakan, karena ia tidak ingin membunuh para polisi.

Sesaat setelah baku tembak tersebut, para penjahat melarikan diri dan Andre Davis (Chadwick Boseman) detektif NYPD ditugaskan menangani kasus tersebut. Davis merupakan detektif yang memiliki reputasi, sebab ia selalu berhasil menangkap dan membunuh para penjahat yang membunuh polisi. Detektif narkotika Frankie Burns (Sienna Miller) ditugaskan menjadi rekan Davis untuk menangani kasus ini.

Davis yang diberi waktu hanya sampai jam 5 pagi untuk menangkap kedua penjahat tersebut melakukan berbagai cara dan strategi, salah satunya menutup 21 akses jembatan penyebrangan di Manhattan. Apakah Davis dapat menangkap kedua penjahat tersebut?

3. Get On Up (2014)

Menceritakan tentang kisah hidup dari James Brown (Chadwick Boseman) yang mengubah hidupnya dari bermusik. Awalnya, James Brown hanyalah seorang anak kecil miskin yang hidup di pemukiman kumuh. Namun, di pemukiman tersebut, ia hidup secara keras, ia juga dianggap remeh oleh para musisi lain karena Brown dianggap seorang minoritas yang tidak bisa apa-apa.

Saat kecil, Brown sudah memiliki mimpi besar untuk bisa menjadi musisi handal dan terkenal di penjuru dunia. Dan untuk menjadikan hal tersebut kenyataan, Brown mulai belajar dan bekerja keras dalam bidang musik. Hal tersebut tidak sia-sia, karena keajaiban muncul saat ia masih remaja. Apakah keajaiban yang datang kepada Brown?

4. 42 (2013)

Menceritakan Branch Rickey (Harrison Ford) yang merupakan pemilik klub baseball Brooklyn Dodgers yang akan pensiun. Ia memiliki keinginan sebelum ia pensiun, untuk melihat klub baseball Brooklyn Dodgers lolos ke seri dunia baseball dan membawakan perubahan di liga baseball Amerika.

Rasisme yang saat itu merupakan kasus hangat di Amerika, membuat Rickey untuk membawa seorang pemain baseball amatir kulit hitam bernama Jackie Robinson (Chadwick Boseman) ke dalam klubnya, sebagai bentuk perlawanan terhadap masyarakat kulit putih yang rasis.

Berbagai cobaan dialami oleh Rickey, mulai dari komentar dan sikap negatif orang-orang terdekatnya, pemain klubnya sendiri yang menolak bermain dalam satu tim dengan orang kulit hitam, sampai putusnya hubungan baik antar sesama pemilik klub baseball di liga baseball Amerika.

5. Marshall (2017)

Marshall menceritakan seorang pengacara berkulit hitam bernama Thurgood Marshall (Chadwick Boseman). Saat ia baru di awal kariernya, ia sudah menangani kasus besar sebagai pengacara di NAACP. Kasus tersebut yakni tuduhan pemerkosaan oleh pekerja kulit hitam bernama Joseph Spell (Sterling K. Brown) atas majikannya kulit putih yang merupakan orang terpandang di kota Connecticut bernama Eleanor Strubing (Kate Hudson).

Marshall dibantu rekannya bernama Sam Friedman (Josh Gad), seorang kulit putih keturunan Yahudi. Tantangan berat bagi Marshall, pasalnya saat itu di Amerika, masyarakatnya masih memandang sebelah mata orang-orang kulit hitam, sehingga Marshall seringkali mendapatkan sorotan sampai ancaman dalam melakukan pekerjaannya sebagai pengacara.

Di kasus ini, hakim memutuskan untuk Marshal yang sebenarnya ketua pengacara, tidak diperbolehkan untuk berbicara, hanya diperbolehkan untuk hadir saja. Sedangkan rekannya, Friedman merupakan pengacara yang belum pernah sama sekali menangani kasus pidana. Marshall dan Friedman sampai tersudut oleh intimidasi orang-orang yang ingin mengatakan bahwa Spell bersalah.