LOS ANGELES - Bakat akting Chadwick Boseman tetap diapresiasi meski sosoknya telah tiada. Dilansir dari Daily Mail, mendiang mendapatkan nominasi pertamanya di Golden Globe Awards 2021.

Daftar nominasi diumumkan pada 3 Februari 2021. Aktor Black Panther itu menerima nominasi Best Performance by an Actor in a Motion Picture Drama lewat perannya di film Ma Rainey's Black Bottom.

Boseman bersanding dengan nama aktor ternama lain dalam nominasi itu. Di antaranya adalah Anthony Hopkins (The Father), Gary Oldman (Mank), Tahar Rahim (The Mauritanian), Riz Ahmed (Sound of Metal).

Seperti diketahui, Boseman meninggal di usia 43 tahun pada 28 Agustus 2020, setelah 4 tahun berjuang melawan penyakit kanker usus besar. Saat kematiannya, Ma Rainey's Black Bottom sedang dalam proses pasca produksi.

Film Netflix yang dibintangi Boseman tersebut disutradarai oleh George C. Wolfe. Menceritakan tentang kehidupan Ma Rainey, penyanyi blues berpengaruh di tahun 1920-an, yang diperankan Viola Davis. Boseman berperan sebagai Levee Green, pemain terompet yang percaya diri.

Golden Globe Awards 2021 akan dipandu oleh Tina Fey dan Amy Poehler untuk yang ke-4 kalinya. Acara ini akan disiarkan langsung di NBC pada Minggu, 28 Februari 2021 pukul 17.00 waktu AS.

