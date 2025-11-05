Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kim So Hyun Pertimbangkan Bintangi Drama Baru ENA Romance Expert

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |06:30 WIB
Kim So Hyun Pertimbangkan Bintangi Drama Baru ENA <i>Romance Expert</i>
Kim So Hyun Pertimbangkan Bintangi Drama Baru ENA Romance Expert. (Foto: PEACHY)
A
A
A

SEOUL - Kim So Hyun berpotensi comeback ke layar kaca lewat drama baru berjudul Romance Expert. Kabar tersebut kemudian diklarifikasi oleh agensi sang aktris, PEACHY Company. 

“Benar, Kim So Hyun mendapat tawaran untuk membintangi drama baru ENA tersebut. Saat ini, sang aktris masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ungkap agensi itu seperti dikutip dari Soompi, pada Rabu (5/11/2025). 

Drama Romance Expert akan digawangi oleh sutradara Ahn Pan Seok yang dikenal lewat sederet drama romantis populer seperti One Spring Night, Something in the Rain, dan The Midnight Romance in Hagwon.

Kim So Hyun (PEACHY)
Kim So Hyun Pertimbangkan Bintangi Drama Baru ENA Romance Expert. (Foto: PEACHY)

Series ini akan bercerita tentang romansa mantan perenang yang kehilangan kaki kirinya karena sebuah penyakit dan perempuan yang harus merelakan impiannya menjadi dokter. Namun kehidupan, membawa perempuan itu pada jalan baru.

Jika Kim So Hyun menerima tawaran drama tersebut, maka dia akan berperan sebagai Im Yoo Jin, yang gagal masuk program pascasarjana Jurusan Clothing dan Tekstil akibat mengalami sebuah kecelakaan. 

Halaman:
1 2
