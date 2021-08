JAKARTA – Nama mendiang Chadwick Boseman baru saja menjadi kata kunci trending di Twitter. Telah wafat setahun yang lalu, episode terbaru serial animasi What If...? yang menampilkan tokoh T’Challa menjadi salah satu penampilan terakhir Chadwick di jagat sinema ini.

Serial What If...? adalah animasi antologi pertama dari Marvel Studios yang digarap untuk memperluas jagat sinema Marvel Cinematic Universe. Mengusung konsep multisemesta, di serial ini beberapa tokoh Marvel ditempatkan dalam situasi yang sedikit berbeda dari apa yang seharusnya terjadi di sejarah MCU.

Di episode kedua serial ini, berjudul What If... T’Challa Became a Star-Lord?, Marvel menunjukkan tokoh T’Challa, yang biasa dikenal fans Marvel sebagai Black Panther, yang di kisah ini diculik oleh para Ravagers dan dibesarkan sebagai pencuri luar angkasa.

Di episode ini sosok T’Challa masih diisi suara oleh mendiang Chadwick Boseman sebagai penampilan terakhirnya dan membuat penggemar film di seluruh dunia terharu bisa mendengar kembali suara Chadwick. Bahkan, episode ini memuat sebuah layar hitam dengan teks putih yang bertuliskan: “Didedikasikan kepada kawan kita, inspirasi kita, dan pahlawan kita / Chadwick Boseman.”

Kemunculan Chadwick di What If...? pun membuat namanya trending di Twitter. Beberapa fans merasa rindu dengan sosoknya yang mampu menampilkan raja T’Challa yang karismatik dan juga bersuara khas,

“Mendengar suara Chadwick Boseman di serial What If...? merupakan pengalaman emosional. / Ia memiliki suara yang sangat kalem yang ditonjolkan dalam penampilan terakhirnya ini. Ia benar-benar seorang aktor ulung yang direnggut terlalu cepat. / Selamanya Black Panther kami, selamanya raja kami,” tulis @michaelp93.

“Didedikasikan kepada kawan kita, inspirasi kita, dan pahlawan kita Chadwick Boseman,” aku ingin menangis,” ujar @downeyjessevan.

“What If...? episode ke-dua merupakan sebuah pesan selamat tinggal kepada T’Challa versi Chadwick yang sangat emosional,” ulas @DRMovieNews1.

Episode kedua What If...? merupakan penampilan pertama dari proyek terakhir Chadwick di Marvel Cinematic Universe. Setelah ini, Ia masih akan muncul di tiga episode lagi dalam serial ini. What If...? tayang setiap hari Rabu di layanan streaming Disney+.

