LOS ANGELES - Meski telah tiada, sosok mendiang aktor Chadwick Boseman masih terus menuai prestasi.

Prestasi terbaru yang ditorehkan bintang Black Panther itu, ialah di mana Chadwick Boseman diberi peraih penghargaan kategori Hero of the Ages di ajang MTV Movie & TV Awards 2020 yang diselenggarakan Minggu 6 Desember kemarin, mengutip Just Jared, Senin (7/12/2020).

Penghargaan bergengsi tersebut, diketahui diserahkan oleh dua aktor rekan sesama Chadwick di Marvel, Robert Downey Jr. dan Don Cheadle.

Baca Juga: Juli 2021, Syuting Black Panther 2 Dimulai

Mempersembahkan penghargaan Hero of the Ages untuk Chadwick, Robert menyebut sosok Chadwick adalah orang yang sangat berenergi dan merupakan gambaran superhero yang sebenarnya.

“Energi dan intensitas dirinya tidak dapat disangkal. Ada sesuatu yang berbeda dan istimewa tentang Chadwick Boseman. Ia benar-benar mewujudkan apa artinya menjadi pahlawan, pengaruh dirinya sebagai leading man dan sebagai sosok ikonik ikon di layar itu tidak akan dihitung lewat rekor box office,” ucap Robert.

Sementara Don Cheadle mengatakan, Chadwick sebagai aktor dan manusia biasa, memiliki kekuatan untuk menyatukan banyak orang.

“Dengan setiap perannya, ia menciptakan pasukan penggemar yang baru. Dia memiliki kekuatan luar biasa untuk menyatukan banyak orang. Cara dia menjalani hidupnya juga menyatukan orang-orang, dan itu yang akan menjadi warisan dari sosok Chadwick,” kata Don. Untuk diketahui, Chadwick Boseman sendiri meninggal dunia pada 28 Agustus 2020 setelah empat tahun melawan penyakit kanker usus besar yang ia derita.