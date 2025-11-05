New Family 100 Siap Tayang di GTV Mulai 17 November, Andhika Pratama Jadi Host Baru

New Family 100 Siap Tayang di GTV Mulai 17 November, Andhika Pratama Jadi Host Baru. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - GTV kembali menayangkan family game show paling fenomenal New Family 100, mulai 17 November 2025, pukul 18.00 WIB. Game show ini hadir dengan host baru dan konsep lebih segar.

Game show ini menjanjikan tontonan yang akan menguji kekompakan dan wawasan para pesertanya dalam menebak jawaban survei terpopuler, demi merebut hadiah senilai total ratusan juta rupiah.

Apa saja yang baru di New Family 100? Tak hanya menggaet Andhika Pratama sebagai host, musim terbaru game show ini juga merombak beberapa elemen kunci permainan hingga menjadi lebih seru dan menantang.

Program ini tak hanya membuat Anda adu cepat mikir, namun juga adu cepat fisik! Di babak Quick Round, peserta yang akan menjawab harus berlari memencet bel yang ada di depan.

Babak ini menambah elemen ketegangan dan aksi fisik yang belum pernah ada sebelumnya. Siap-siap tertawa dengan pertanyaan-pertanyaan survei yang lebih lucu dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Selain itu, kini kesempatan bermain dibuka lebih luas. Anda bisa mendaftar tidak hanya sebagai keluarga, tetapi juga sebagai komunitas hobi/bakat, rekan seprofesi, atau circle pertemanan.

Struktur poin kini dibuat lebih dramatis dengan babak Double Point, Triple Point, hingga Final Round (poin dikali empat). Puncaknya, tim yang lolos ke Bonus Round berkesempatan membawa pulang puluhan juta rupiah!