JAKARTA - Hot gosip yang pertama hari ini menyajikan kabar dari selebriti kontroversial, Jerinx SID. Ia mengaku penghasilannya menurun karena sejumlah bisnisnya di Bali terdampak corona.

"Ketika saya tidak bisa manggung, pendapatan dari bar kosong, toko juga jam operasional sangat terbatas, bisa dibilang minus lah," kata Jerinx dikutip dari tayangan YouTube Gofar Hilman, 11 Mei 2020.

Agar dapat memenuhi kebutuhan pribadi, Jerinx blakblakan mengaku mengandalkan pendapatan sang istri, Nora Alexandra untuk bertahan hidup.

"Kalau saya pribadi sekarang bertahan dari istri. Gue enggak bercanda lho, 100 persen. Sekarang istri saya rezekinya lagi banyak, tiap hari ada aja," tuturnya.

Jerinx mengatakan bahwa sang istri bisnis berjualan jamu. Namun sebagian besar penghasilannya didapatkan dari jasa endorsement-nya sebagai selebgram.

Beralih ke berita selanjutnya, yakni dari Mitha The Virgin yang ikut menyuarakan pendapat atas konflik antara Ahmad Dhani dan Jerinx. Menurutnya, aksi drummer SID itu menyebut agama sebagai konspirasi tidak dapat dibenarkan.

"Maaf saya memang orang bodoh soal konspirasi. Mungkin tidak sepintar dia atau anda-anda semua. Tapi buat saya, namanya orang bawa-bawa agama tidak bisa disepelekan," katanya di Instagram, dikutip Okezone, 11 Mei 2020.

"Ingat bung, Indonesia ini manusianya hampir 100 persen punya agama. Walaupun bentuk saya tidak sempurna sebagai manusia, tapi saya percaya agama. Begitu juga bos saya Ahmad Dhani," kata Mita.

Meski demikian, rekan duet Dara The Virgin itu berusaha menghargai pendapat antara pihak yang membela Dhani maupun Jerinx. Dia mengimbau kedua kubu untuk meredam emosi agar tak terjerat hukum.

"Beda pendapat bukan harus dijadikan bahan ribut bro dan sis. Maaf lahir batin saja. Ini bulan baik, bulan puasa. Coba jempolnya ditahan biar enggak kena UU ITE," pungkasnya.

Hot gosip yang terakhir menghadirkan kabar dari Laurens, pria bule yang belakangan menghebohkan netizen karena mengaku sebagai ayah angkat Syahrini. Ia mengakuinya lewat sejumlah postingan di akun Instagramnya, @liohk.

Dalam salah satu unggahannya, ia menjelaskan awal pertemuannya dengan Syahrini di Rotterdam, Belanda pada 2016. Kala itu, sang penyanyi bersama rekannya di Hotel Nhow di Wilhelminakade dan sedang kesulitan membawa barang-barang.

Setelah pertemuan itu, keduanya menjalin pertemanan. Hubungan mereka semakin akrab hingga mengadakan liburan bersama keluarga pada 2017.

Pria yang fasih berbahasa Indonesia itu pun mulai membongkar kisah ini pada April 2020. Meski mengaku tak mau menjatuhkan siapapun, ia pernah menyindir Syahrini di salah satu vlog YouTube-nya.

"Saya akan ceritakan kalau wanita itu hanya memanfaatkan saya saja dan sampai di mana wanita beragenda itu menginap di tempat pria tua lain tapi bukan saya,” kata Laurens.

Laurens menegaskan kalau ia bukanlah pria gila. "Saya tidak crazy, tapi her, but she is crazy to someone. Wanita beragenda itu tidak sesuci yang sebagian kecil fansnya katakan," serunya. (aln)