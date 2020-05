JAKARTA - Netizen dihebohkan dengan sosok Laurens, pria bule yang mengaku sebagai ayah angkat Syahrini. Ya, Laurens mengakuinya lewat sejumlah postingan di akun Instagramnya @liohk.

Dalam salah satu unggahannya, Laurens menjelaskan awal pertemuan dirinya dengan Syahrini di Rotterdam, Belanda, pada 2016. Kala itu, Syahrini bersama rekannya berada di depan Hotel Nhow di Wilhelminakade dan sedang kesulitan membawa barang-barang bawaan mereka.

Setelah pertemuan itu, pria berusia lanjut tersebut kemudian menjalin pertemanan dengan Syahrini. Hingga pada 2017, keluarga Syahrini dan keluarga Laurens kembali berlibur bersama. Hubungan antar keluarga ini menjadi semakin akrab.

Pada April 2020, pria yang fasih berbahasa Indonesia ini mulai membuka kisah hubungannya dengan Syahrini yang selama ini tidak diketahui publik. Laurens mengaku, dirinya tidak bermaksud untuk menjatuhkan siapapun dalam hal ini.

Baca Juga: Klaim sebagai Ayah Angkat, Pria Bule Ini Sindir Syahrini

Laurens berjanji akan bicara secara live di akun pribadinya. Bahkan dalam salah satu videonya di YouTube, Larens menyindir sang wanita tersebut juga pernah menginap di tempat pria tua lainnya.

"Apa kabar Netizen. Thanks for your like and subscribe. Besok tunggu saya live di YouTube," kata Laurens.

"Saya akan ceritakan kalau wanita itu hanya memanfaatkan saya saja dan sampai di mana wanita beragenda itu menginap di tempat pria tua lain tapi bukan saya,” tukasnya.

Laurens menegaskan kalau ia bukanlah pria gila. "Saya tidak crazy, tapi her, but she is crazy to someone. Wanita beragenda itu tidak sesuci yang sebagian kecil fansnya katakan," seru Laurens.

Postingan Laurens menuai beragam komentar. “Mgkin ppaah mau menyampaikan unek2nya,” tulis @aiiscantik1701. “Yang sabar ya pak...semua ada hikmatnya,” tulis @ndrurututy.

Sementara itu, Syahrini belum menanggapi pengakuan dari Laurens. Dia akun instagramnya, Syahrini memposting acara pernikahannya yang digelar pada 3 Mei 2019. Di foto tersebut, Syahrini tampak membelakangi kamera dan memperlihatkan gaunnya yang mewah.

(edh)