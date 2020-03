MUMBAI - Aktor Bollywood Hrithik Roshan berusaha mempelajari hal baru selama menjalani lockdown di India akibat virus Corona. Lewat Instagram, dia membagikan video saat sedang berlatih bermain piano.

“Terinspirasi dari tantangan belajar (bermain piano) selama 21 hari dari Vedantu (dan pianis kecilku di rumah). Jadi saat ini, aku dalam misi berlatih bermain piano. By the way, bermain piano ternyata baik untuk mengaktifkan otak kanan dan kiri,” ujarnya melengkapi video yang diunggah pada 31 Maret 2020 tersebut.

Hrithik mengakui, dia tak piawai memainkan piano karena kedua jempolnya. Setelah menyelesaikan permainannya, dia mengatakan telah mengusahakan yang terbaik. “Beginilah caraku belajar bermain piano dan aku akan terus berlatih. Di rumah saja, guys. Stay safe, bye,”

Namun apabila diperhatikan lebih jeli, Sussanne Khan terlihat berjalan melintasi ruang tamu dalam video tersebut. Dengan nada kelakar sang aktor mengatakan, kalau sang mantan istri mendatangi apartemennya untuk melakukan ‘pengecekan’.

Baca juga: India Lockdown, Hrithik Roshan Tinggal Bareng Mantan Istri Lagi

Permainan piano Hrithik Roshan itu kemudian dikomentari oleh lawan mainnya dalam film Super 30, Mrunal Thakur. Dalam komentarnya, sang aktris mengatakan, “Permainan pianomu sangat bagus.” Hrithik Roshan bersama Sussanne dan dua anak mereka, Hrehaan dan Hridhaan, menjalani isolasi mandiri di kediamannya di Mumbai. Pekan lalu, aktor 46 tahun itu mengungkapkan, mendukung keputusan sang mantan istri pindah ke apartemennya selama lockdown. Dengan begitu, mereka bisa sama-sama menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka. Bahkan pada 29 Maret silam, Hrithik dan Sussanne sempat merayakan ulang tahun Hrehaan di mana seluruh keluarga Roshan bergabung lewat video call. Hrithik Roshan dan Sussanne Khan menikah selama 13 tahun hingga akhirnya bercerai pada 2013. Meski begitu, hubungan mantan suami istri tersebut tetap harmonis dan mereka kerap menghabiskan waktu bersama.* Baca juga: Eddies Adelia Kembali Dinikahi Mantan Suami dengan Mahar Fantastis