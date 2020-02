LOS ANGELES – Taika Waititi tepergok menyembunyikan piala Oscar yang dia raih di bawah kursi. Video aksi sutradara sekaligus aktor tersebut ramai tersebar di media sosial pada Minggu (9/2/2020) waktu setempat.

Dalam video itu, Taika Waititi terlihat meletakan piala Oscar miliknya di bawah kursi hadirin yang ada di depannya. Sutradara film Jojo Rabbit itu pun terlihat memperhatikan sekelilingnya, seakan memastikan kondisi aman.

“Apa yang dilakukan Taika Waititi setelah dia menang di #Oscars? Menyembunyikan patungnya di bawah kursinya, duh,” tulis akun portal berita E! Online, @enews.

Taika Waititi memenangkan Piala Oscar 2020 lewat film garapannya, Jojo Rabbit. Film dengan latar waktu Perang Dunia II itu unggul dalam kategori Best Adapted Screenplay.

What does Taika Waititi do after he wins at the #Oscars? Stashes his statue under his chair, duh.