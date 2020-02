FLORIDA – Kehadiran Emme Anthony menjadi penutup yang apik dari kolaborasi Shakira dan Jennifer Lopez di panggung Super Bowl, Miami Gardens, Florida pada 2 Februari 2020.

Putri Jennifer Lopez itu tampil berbusana putih dan berada sebuah kurungan besi. Ia tampil percaya diri dengan membawakan lagu sang ibu, Let’s Get Loud bersama para paduan suara yang berada di belakang.

Menyusul penampilan putrinya, Jennifer Lopez terlihat mengenakan jubah berbulu dengan corak bendera Puerto Rico. Sementara rekan duetnya, Shakira tampil spektakuler mengiringi lagu lewat hentakan drum.

Tak berselang lama, Shakira ikut bergabung dengan pasangan ibu dan anak itu dan mengganti lagu mereka dengan hits Waka Waka.

Pertunjukkan itu ternyata disaksikan Marc Anthony, mantan suami Jennifer Lopez yang merupakan ayah dari Emme.

Lewat kicauannya pelantun Need To Know ini menuliskan rasa bangga dan pujiannya pada sang putri. Ia juga menyematkan cuplikan gambar saat gadis 11 tahun itu bernyanyi.

"Ayah bangga pada Emme. Kamu adalah cintaku, dan (aku) selalu menjadi milikmu,” tulis mantan suami Jennifer Lopez itu.

Rupanya ada makna di balik penampilan Emme Anthony tersebut. Tabitha dan Napoleon D'umo menjelaskan, mereka sempat mencari ide untuk penampilan yang bisa memberikan dampak. “Sebuah suara dari seorang perempuan latin, sebagai ibu. Untuk menginspirasi para perempuan agar bisa berbicara lebih keras,” kata Tabitha seperti dikutip dari Buzz Feeds News.