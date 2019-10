LOS ANGELES - Harry Styles mengejutkan penggemarnya dengan merilis lagu baru pada Kamis (10/10/2019) tengah malam. Perilisan single berjudul Lights Up tersebut diikuti dengan peluncuran video klipnya di akun Vevo Harry.

Dalam video klip Lights Up, Harry tampil topless memamerkan tato di tubuhnya. Di tengah kumpulan laki-laki dan perempuan, tubuh personel One Direction ini terlihat berkeringat.

Mengutip Hollywood Reporter, Jumat (11/10/2019), Harry sudah memberikan banyak kode akan kembali ke industri musik sebelum akhirnya merilis Lights Up. Sejumlah billboard misterius dengan tulisan pesan 'Do you know who you are?' bermunculan di beberapa titik di kota London dan New York.

Berikut Okezone sajikan lirik lagu Lights Up dari Harry Styles.

What do you mean?

I’m sorry by the way,

I’m never coming back down,

Can’t you see,

I could but wouldn’t stay,

I wouldn’t put it like that,

What do you mean?

I’m sorry by the way,

I’m never coming around,

It’d be so sweet if things just stayed the same,

La da da da dah,

All the lights couldn’t put out the dark,

Running through my heart,

Lights up and they know who you are,

Know who you are,

Do you know who you are?

Shine,

Step into the light,

It’s so bright sometimes,

I’m not ever going back,

Shine,

Step into the light,

It’s so bright sometimes,

I’m not ever going back,

Shine,

Step into the light,

It’s so bright sometimes,

I’m not ever,

What do you mean,

I’m sorry by the way,

I’m never going back now,

It’d be so sweet if things just stayed the same,

La da da da dah,

All the lights couldn’t put out the dark,

Running through my heart,

Lights up and they know who you are,

Know who you are,

Do you know who you are?