JAKARTA – Dodit Mulyanto bukan hanya dikenal sebagai stand-up comedian dan aktor. Dia ternyata memiliki minat besar dalam dunia musik. Teranyar, dia merilis lagu berjudul Darling pada 20 Agustus 2019.

Sejak dirilis 1,5 bulan silam, lagu yang menggabungkan bahasa Jawa, Indonesia, dan Inggris itu sudah ditonton lebih dari 2,4 juta pengguna YouTube. Bahkan, lagu itu dijadikan salah satu soundtrack film Cinta Itu Buta yang diperankan oleh Dodit Mulyanto dan Shandy Aulia.

Lantas, seperti apa lagu milik Dodit Mulyanto ini? Berikut chord gitar dan lirik lagu Darling seperti dikutip dari laman GitarKid.

Darling - Dodit Mulyanto

C Em

Darling, I remember with you

Am G

.. When we meet in dolly

F C

.. When i look into your eyes

G

It so beautiful..

F C

Tak rangkul pundakmu

F C

Nang pantai kenjeran

F C

Lungguh ndukur watu-watu

F G

Karo ndelok manuk kuntul..

Reff

C Am

Aku seneng, seneng temenan

F G

.. Gendheng karo awakmu

Em Am

Masi sampek tuwek

F G C G

Aku seneng sampek matek..

C Em

Darling, aku iling kon

Am G

.. Pas bien ketemu

F C

.. Dan ku tatap matamu

G

Betapa indah..

F C

Tak belani kerjo bengi

F C

Nyambut gawe sak' onok'e

F C

Aku wes gak totoan doro

F G

Mugo-mugo kon terimo..

Reff

C Am

Aku seneng, seneng temenan

F G

.. Gendheng karo awakmu

Em Am

Masi sampek tuwek

F G C G

Aku seneng sampek matek..

C Am

Aku seneng, seneng temenan

F G

.. Gendheng karo awakmu

Em Am

Masi sampek tuwek

F G C G

Aku seneng sampek matek..

C Em

Darling, I remember with you

Am G

..When we meet in dolly..

Outro : F#m

Eh gak pas