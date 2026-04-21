JAKARTA - Bernadya merilis single Rabun Jauh, pada 13 April 2026. Perilisan lagu tersebut sempat begitu menyita perhatian penggemar karena menggaet Iqbaal Ramadhan sebagai model video klip.
Setelah dirilis pada 17 April 2026, MV lagu yang ditulis Bernadya bersama Rendy Pandugo dan Kamga itu telah mendulang 2,08 juta views. MV itu masih betah di puncak chart Trending YouTube selama 3 hari tersebut.
Lagu Rabun Jauh bercerita tentang rindu samar yang dirasakan seseorang untuk dia yang telah menjauh. Yuk simak lirik lagu dan chord gitar Rabun Jauh berikut ini:
Intro
Ab Abmaj7 Dbmaj7 Dbmaj7
Ab Abmaj7 Dbmaj7 Dbmaj7
Verse 1
Ab Ab7 Db
Rabun jauh dari dulu
Dbm Ab
Tapi tak pernah mengganggu
Ab7 Db
Malah itu yang kubutuh
Dbm
Sedikit kurangi demam panggung
Instrumental
Ab Abmaj7 Dbmaj7 Dbmaj7
Ab Abmaj7 Dbmaj7 Dbmaj7