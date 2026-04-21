HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Rabun Jauh dari Bernadya yang Viral di YouTube

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |08:30 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Rabun Jauh dari Bernadya yang Viral di YouTube
Lirik Lagu dan Chord Gitar Rabun Jauh dari Bernadya yang Viral di YouTube. (Foto: Instagram/@bernadyaribka)
JAKARTA - Bernadya merilis single Rabun Jauh, pada 13 April 2026. Perilisan lagu tersebut sempat begitu menyita perhatian penggemar karena menggaet Iqbaal Ramadhan sebagai model video klip.

Setelah dirilis pada 17 April 2026, MV lagu yang ditulis Bernadya bersama Rendy Pandugo dan Kamga itu telah mendulang 2,08 juta views. MV itu masih betah di puncak chart Trending YouTube selama 3 hari tersebut. 

Lagu Rabun Jauh bercerita tentang rindu samar yang dirasakan seseorang untuk dia yang telah menjauh. Yuk simak lirik lagu dan chord gitar Rabun Jauh berikut ini:

Rabun Jauh-Bernadya

Intro

Ab Abmaj7 Dbmaj7 Dbmaj7

Ab Abmaj7 Dbmaj7 Dbmaj7

Verse 1

Ab       Ab7         Db

Rabun jauh dari dulu

         Dbm              Ab

Tapi tak pernah mengganggu

        Ab7          Db

Malah itu yang kubutuh

              Dbm

Sedikit kurangi demam panggung

Instrumental

Ab Abmaj7 Dbmaj7 Dbmaj7

Ab Abmaj7 Dbmaj7 Dbmaj7 

