SEMARANG – Michael Learns to Rock (MLTR) siap menyapa penggemar Tanah Air lewat konser tunggal yang digelar di Semarang, Jawa Tengah. Grup musik yang beranggotakan Jascha Richter, Mikkel Lentz dan Kare Wanscher, dijadwalkan akan tampil pada 22 November 2019.

Berlokasi di Marina Convention Center (MCC) Semarang konser MLTR kali termasuk dalam rangkaian tur STILL ASIAN TOUR 2019. Konser ini sendiri dihelat sebagai promosi album terbaru mereka yang bertajuk Still.

Nada Live selaku promotor yang konser MLTR mengaku bangga dapat memboyong grup musik beraliran Pop Rock itu ke Semarang.

Baca Juga: Tiba di Bandara Soetta, MLTR Kangen Banyak Hal di Indonesia

Dengan hadirnya MLTR, maka dapat menjadi sebuah sejarah pertunjukan di Ibukota Provinsi Jawa Tengah tersebut.

"Sebagai grup band legend yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Semarang khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya, kehadiran MLTR di Semarang nantinya akan menjadi catatan tersendiri dalam sejarah perkembangan dunia pertunjukan di Semarang. Gelaran konser MLTR bulan depan akan menjadi fenomena seru yang siap menghebohkan Kota Semarang," ujar Gandi Bend, CEO Nada Live seperti dalam rilis yang diterima Okezone.com, Kamis (3/10/2019).

Gandi pun menambahkan jika kehadiran MLTR nantinya akan menjadi gerbang para musisi Internasional untuk menggelar aksi panggung di Semarang.

Untuk itu, Gandi pun meminta dukungan dari masyarakat Semarang agar konser inj dapat berjalan lancar.

Baca Juga: Michael Learns to Rock Konser di Batam, Tiket Diamond Ludes Terjual

Sementara itu, pihak Event Organizer Maxima Production menyebut kehadiran MLTR dalam konser ini akan menjadi obat pelepas rindu untuk para penggemar. Mengingat MLTR sendiri sudah beberapa kali manggung di Indonesia.

Jascha Ritcher, vokalis MLTR sempat mengatakan bahwa Indoensia memiliki keistimewaan tersendiri untuknya. Hal tersebut diungkapkan oleh vokalis band asal Denmark itu saat terakhir kali menggelar konser di Jakarta.

"Kami selalu bangga datang ke Indonesia. Karena Indonesia sangat berpengaruh terhadap karir kami,” ujar sang pelantun lagu You Took My Heart Away itu.

Baca Juga: Minta Dukungan Ikut Kontes Kecantikan, Rosa Meldianti Banjir Hujatan

Tiket konser MLTR sendiri bisa didapatkan mulai tanggal 4 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB. Pembelian dapat dilakukan secara online melalui aplikasi tiket.com serta www.nada-live.com atau secara offline dengan mengubungi 0896-3838-8777.

Harga yang ditawarkan untuk satu tiket konser MLTR berkisar antara Rp450 ribu hingga Rp1,95 juta. Perbedaan harga tersebut berdasarkan kelas yang ditawarkan dan periode pembelian.