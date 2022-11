JAKARTA - Rian D'Masiv hanyut dalam konser Michael Learns to Rock (MLTR) yang dihelat di Hall Kota Kasablanka, Tebet, Jakarta Selatan.

Layaknya fans berat, Rian hadir membawa sebuah piringan hitam dari album lawas MLTR. Dia juga meminta tanda tangan para personel band asal Denmark tersebut sebagai bentuk apresiasinya.

"Ya hari ini kebetulan dapat meet and great juga sih jadi mau tanda tangan piringan hitam ini udah bawa," kata Rian kepada wartawan.

Rian mengaku sudah akrab dengan sejumlah tembang band legendaris tersebut sejak kecil. Tentunya, menyaksikan konser MLTR menjadi ajang nostalgia bagi Pelantun Jangan Menyerah tersebut.

"Dari kecil, SD, itu udah dengerin lagu-lagunya mereka jadi kayak nostalgia. Sebenarnya sudah sempat nonton juga beberapa tahun yang lalu tapi kalau ngomongin MLTR enggak bosan-bosan ya karena jadi lagu lagu karaoke juga kan sampai sekarang," ungkapnya.

Karya MLTR juga mempengaruhi musikalitas Rian dalam berkarya dengan grup bandnya. Tak jarang, Rian terinspirasi dengan part tertentu dari komposisi musik sang idola.

"Notasinya MLTR kan sangat-sangat gampang diikuti ya, terus lirik-liriknya juga bagus banyak tentang patah hati juga jadi pasti menginfluence banget lah," kata dia lagi.

Seperti diketahui, grup band pop rock ternama dunia, Michael Learns To Rock (MLTR) menggelar konser di Jakarta sebagai penutup Tur Asia 2022 bertajuk MICHAEL LEARNS TO ROCK BACK ON THE ROAD TOUR 2022.

Baca Juga: Taco Bell Indonesia Resmi Buka Gerai ke-6 di Paramount Gading Serpong

(aln)