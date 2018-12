+ 11

Aksi panggung grup musik asal Denmark, Michael Learns To Rock (MLTR) tampil menghibur penggemarnya dalam konser yang berjudul "MLTR-Indonesia Valentine Tour 2016" di Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu (13/2/2016). Dalam konser tersebut, MLTR menyanyikan lagu-lagunya, seperti The Actor, Sleeping Child, That's Why (You Go Away), Paint My Love, 25 Minutes, dan Breaking My Heart.