JAKARTA - Michael Learn To Rock (MLTR) menjadi musisi penutup dalam The 90's Festival yang diselenggarakan di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu 24 November 2019. Di atas panggung tersebut, MLTR kembali mengenang momen saat pertama kali ke Indonesia.

Kenangan tersebut dibagikan grup musik asal Denmark tersebut sesaat setelah membawakan lagu Paint My Love. Sang vokalis, Jascha Richter menyebut tahun 1995 adalah perdana bagi Michael Learn To Rock menyambangi Indonesia.

"Wah ini luar biasa kalian masih ingat lagu ini. Kita pertama kali ke Indonesia 1995. Kita senang berada di sini. Kita senang datang ke sini," ujar Richter.

Selain itu, rupanya salah satu lagu MLTR yang berjudul Wild Woman mengambil latar belakang Bali untuk video musiknya. "Ini video musiknya, kita ambil di Bali. Dan besok kita mau ke Bali lagi. Terima kasih sebelumnya. Kalian menakjubkan," lanjut sang vokalis.

Selain mengungkapkan kekagumannya dengan Indonesia, Richter pun mengungkapkan asal usul keluarganya. Rupanya dia masih memiliki hubungan keluarga dengan musisi legenda Mozart.

Di atas panggung The 90's Festival, Richter juga memainkan musik Mozart yang melegenda melalui pianonya. Instrumen tersebut dilanjutkan dengan lagu Wild Women.

"Apa aku lakukan dengan baik? Kakek buyut saya itu sangat jantan. Dia membuat musik ini begitu legenda," ujarnya.

Selain Paint My Love dan Wild Women, MLTR juga membawakan 10 lagu lainnya. Beberapa di antata lagu tersebut adalah Some Day, Sleeping Child dan Take Me To Your Heart.

MLTR menjadi salah satu musisi Internasional yang menggebrak panggung The 90's Festival 2019. Selain MLTR ada pula Aqua, Vertical Horizon dan Hanson.

Tak hanya musisi Internasional, The 90's Festival juga dimeriahkan oleh artis Indonesia. Para musisi tersebut antara lain Vina Panduwinata, Sheila on 7, Tofu dan Potret.