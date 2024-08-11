Michael Learns To Rock Akan Gelar Konser di Bali, Padi Reborn Jadi Opening Act

JAKARTA - Penggemar grup musik pop rock legendaris asal Denmark, Michael Learns To Rock (MLTR) di tanah air akan segera bertemu dengan idolanya. Sebab, MLTR akan mengawali tour Asia mereka di Bali pada 1 November 2024.

Recananya, konser yang merupakan bagian dari ‘Take Us to Your Heart Tour – Celebrating the Hits’ ini akan digelar di Bali Nusa Dua Convention Center.



Sebelum bertemu band kesayangan, penonton akan dihibur dengan kehadiran band kenamaan tanah air Padi Reborn yang akan tampil sebagai opening act. Konser ini dipromotori oleh Golden Tsunami Entertainment.

Michael Learns To Rock Akan Gelar Konser di Bali, Padi Reborn Jadi Opening Act (Foto: Instagram)



Bukan sekedar momen nostalgia, General Manager Golden Tsunami Entertainment Purnama menjelaskan konser MLTR di tanah air begitu istimewa karena menjadi pembuka dari rangkaian tour Asia grup musik yang sudah berusia 36 tahun tersebut.



“Kami sangat antusias dapat menghadirkan Michael Learns To Rock ke Bali sebagai bagian dari pembukaan tour Asia mereka. Konser ini akan menawarkan pengalaman yang sangat istimewa dengan tema 'Take Us to Your Heart Tour,' yang merayakan lagu-lagu hits mereka yang sudah dikenal luas," ungkap Purnama dalam keterangannya di Jakarta, baru-baru ini.



Di akun Instagram resminya, MLTR juga telah mengumumkan bahwa mereka akan menggelar konser bertajuk ‘Take Us to Your Heart’ akhirnya akan digelar di Bali.



"Pertunjukan baru telah ditambahkan, kami akan hadir di Bali. Penjualan tiket untuk konser Take Us to You Heart di Bali kini telah dibuka! Dapatkan tiket Anda di www.heritage90sconcert.com,” tulis Instagram @michaellearnstorock.



Presale tiket untuk konser ini sudah mulai tersedia sejak 9 hingga 31 Agustus 2024. Tiket presale dibanderol mulai dari Rp850.000 dan dapat dibeli melalui situs resmi war tiket di heritage90sconcert.com. Untuk informasi lebih lanjut dan update terbaru mengenai konser, para penggemar juga dapat mengikuti akun Instagram resmi @heritage90sconcert"