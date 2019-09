JAKARTA - Rebecca Klopper dan Jerome Kurnia dipasangkan dalam proyek film berjudul Senior. Ini merupakan kali pertama bagi Rebecca dan Jerome untuk bermain dalam film yang sama sebagai pemeran utama.

Jerome dan Rebecca kompak mengatakan tak sulit untuk membangun chemistry di antara mereka. Keduanya pun tak pernah memaksakan kecocokan di antara mereka.

"Kita (Rebecca dan Jerome) itu yang ya sudah, let it flow saja. Kita enggak terlalu yang dipaksakan, kita harus bikin chemistry harus dekat, yasudah kita dekat-dekat gitu saja tapu enggak usah dipaksakan dan alhamdulillah not bad-lah ya," ujar Rebecca Klopper saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2019).

Sementara itu, Jerome sendiri menyebut dua hal yang membuat chemistry mereka terbangun yaitu makan bersama juga. "Curhat, dia (Rebecca) sering curhat," ujar Jerome.

Jerome Kurnia dan Rebecca Klopper menjadi peran utama di film Senior garapan sutradara Indra Gunawan. Rebecca berperan sebagai Aluna dan Jerome sebagai Nakula.

Sebagai aktor yang ditunjuk sebagai pemeran utama, Jerome merasa beruntung. Mengingat semua yang terlibat dalam film ini sangat membantunya.

"Perasaan saya main di Senior bersyukur sekali bisa jadi lead actor karena tanggung jawab jadi besar banyak waktu yang diperlukaan. Beruntungnya, karena kru dan pendukung baik semua sehingga film ini berjalan lancar," ujar Jerome Kurnia.

Di sela-sela perkataannya, Jerome juga memuji Rebecca. Menurunya, gadis 18 tahun ini lawan main yang mudah untuk bekerja sama.

Senada dengan Jerome, Rebecca pun merasa bersyukur. Meskipun demikian, perempuan kelahiran Malang ini sempat merasa canggung mengingat karakter Aluna sudah dikenal masyarakat lewat novel berjudul sama.

"Aku bersyukur bisa main film Senior, walau awalnya deg-degan parah karena orang sudah tahu Aluna itu seperti apa. Karena mas Indra Gunawan sudah kasih tahu Aluna kayak apa, jadi lebih mudah," tutup Rebecca.

Film hasil kolaborasi Max Pictures dan Bentang Pictures ini segera tayang di bioskop Indonesia mulai 21 November 2019. Selain Jerome Kurnia dan Rebecca Klopper, Senior juga akan diramaikan dengan akting para aktor dan aktris lainnya seperti Ariella JKT48, Abun Sungkar dan Shandy William.