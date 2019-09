LOS ANGELES – Saluran televisi HBO dinobatkan sebagai peraih penghargaan terbanyak dalam ajang Emmy Awards. Perolehan terakhir, saluran televisi kabel premium itu meraih 34 penghargaan dari 137 nominasi selama mengikuti Emmys.

Dengan perolehan angka tersebut, HBO pun mengalahkan Netflix yang menduduki peringkat penerima penghargaaan kedua terbanyak di ajang Emmy Awards. Hasil akhir yang diperoleh, Netflix meraih 27 penghargaan dari 117 nominasi.

Baca Juga:

Menang Emmy Awards 2019, Michelle Williams Singgung Kesetaraan Upah

Berbagai Kejutan Menarik di Emmy Awards 2019

HBO sendiri telah meraih 25 penghargaan sebelum perhelatan malam puncak pada Minggu, 22 September 2019. Sementara itu, Netflix meraih 23 penghargaan menjelang akhir acara.

Dari pencapaian yang diterima oleh HBO, Game of Thornes rupanya tayangan yang menyumbangkan paling banyak penghargaan. Serial ini, membawa pulang 12 trofi, di antaranya penghargaan drama terbaik dan aktor pendukung terbaik.

Selain Game of Thornes, mini seri Chernobyl juga banyak menyumbangkan piala bagi HBO. Mini seri garapan sutradara Johan Renck ini meraih 10 penghargaan di Emmy Awards 2019. Selain itu, program berita Last Week Tonight with John Oliver mendapatkan empat penghargaan dan disusul oleh Barry yang meraih tiga piala.

Sementara itu, Jharrel Jerome mendapatkan penghargaan sebagai aktor terbaik lewat perannya di When They See Us yang ditayangkan oleh Netflix. Penghargaan lainnya didapatkan Netflix lewat Black Mirror: Bandersnatch sebagai film TV terbaik.

Julia Garner juga berhasil meraih penghargaan sebagai aktris pendukung terbaik dalam serial Ozark. Kemenangan Julia Garner juga menyumbangkan perolehan penghargaan untuk Netflix. Selain Julia Garner, serial Ozark juga mendapat penghargaan lainnya dari kategori sutradara terbaik yang diperoleh oleh Jason Bateman.

Baca Juga:

Gisel Unggah Foto Gempi Berbikini, Gading Marten: Gemas

Diperkosa Genderuwo 6 Kali, Bebby Fey Akui Lebih Nikmat Daripada YouTuber





Saluran televisi Amazon juga mampu mengejutkan publik dengan perolehan penghargaan yang diterima. Amazon mendapatkan hampir semua penghargaan di kategori komedi.

Serial Fleabag mendapatkan penghargaan sebagai serial komedi terbaik. Phoebe Waller-Bridge juga memenangkan kategori aktris komedi terbaik melalui serial Fleabag.

Sementara itu, The Marvelous Mrs. Maisel menyumbangkan dua penghargaan untuk Amazon yakni aktor serta aktris pendukung di acara komedi terbaik. Mereka adalah Tony Shalhoub dan Alex Borstein.

Berikut, uraian penghargaan yang diperoleh oleh masing-masing saluran televisi dalam Emmy Awards 2019:

Saluran

HBO: 34 Penghargaan

Netflix: 27 Penghargaan

Amazon: 15 Penghargaan

National Geographic: 8 Penghargaan

NBC: 7 Penghargaan

CNN: 5 Penghargaan

FX Networks: 5 Penghargaan

CBS: 4 Penghargaan

FOX: 4 Penghargaan

Hulu: 4 Penghargaan

VH1: 4 Penghargaan

YouTube: 4 Penghargaan

SundanceTV: 3 Penghargaan

CW 2: Penghargaan

ABC 1: Penghargaan

Apple Music: 1 Penghargaan

BBC America: 1 Penghargaan

NASA TV: 1 Penghargaan

Oculus Store: 1 Penghargaan

Twitch: 1 Penghargaan

Tayangan

Game Of Thrones: 12 Penghargaan

Chernobyl: 10 Penghargaan

The Marvelous Mrs. Maisel: 8 Penghargaan

Free Solo: 7 Penghargaan

Fleabag: 6 Penghargaan

Love, Death & Robots: 5 Penghargaan

Saturday Night Live 5 Penghargaan

Fosse/Verdon: 4 Penghargaan

Last Week Tonight With John Oliver: 4 Penghargaan

Queer Eye: 4 Penghargaan

RuPaul’s Drag Race: 4 Penghargaan

Age of Sail: 3 Penghargaan

Barry: 3 Penghargaan

Russian Doll: 3 Penghargaan

State Of The Union: 3 Penghargaan

The Handmaid’s Tale: 3 Penghargaan

Anthony Bourdain Parts Unknown: 2 Penghargaan

Bandersnatch (Black Mirror): 2 Penghargaan

Crazy Ex-Girlfriend: 2 Penghargaan

Our Planet: 2 Penghargaan

Ozark: 2 Penghargaan

RENT: 2 Penghargaan

Succession: 2 Penghargaan

United Shades Of America With W. Kamau Bell: 2 Penghargaan

When They See Us: 2 Penghargaan