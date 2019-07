JAKARTA - Novel Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI) segera diangkat ke layar lebar. Sang penulis, Marchella FP pun memberi sedikit bocoran mengenai film dari novel best sellernya tersebut.

Lewat tangan dingin sutradara Angga Dwimas Sasongko, Marchella mempercayakan karyanya untuk diteruskan. Marchella pun mengaku cukup selektif memilih Rumah Produksi yang menggarap hasil tulisan tangannya.

"Ada sekitar 8 PH yang menawarkan aku untuk menjadikan karyaku film, tapi aku jalan sama Visinema dan percaya mas Angga bisa bareng melanjutkan anakku. Aku menyebut karyaku sebagai anak," ujar Marchella PH saat ditemui di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis (25/7/2019).

Untuk menentukan rumah produksi mana tempatnya melabuhkan Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, Marchella pun harus melakukan riset. "Aku meriset dari karya PH itu sebelumnya dan visi misi mereka. Aku ingin memberikan karyaku pada yang memang mengedepankan karya," sambung wanita yang akrab disapa Checel itu.

Para aktor dan aktris pun sudah ditunjuk untuk mengisi tokoh dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari ini. Akan tetapi, Checel masih merahasiakan nama-nama pemain yang akan membintangi film dari bukunya tersebut.

"Sudah ada pemainnya, tapi masih dirahasiakan. Tunggu konferensi pers kita selanjutnya. Akan rilis nama-nama pemainnya," tambah wanita 29 tahun tersebut.

Marchella FP juga memberikan sedikit gambaran mengenai film NKCTHI. Menurutnya, film ini menggambarkan perasaan manusia. "Yang pasti ini cerita banyak menggambarkan perasaan manusia. Ini film keluarga dan akan menjadi film yang menggambarkan kalau semua manusia itu berkorban dengan caranya masing-masing," pungkasnya. Rencananya, Nanti Kita Cerita Tentang Hari ini akan tayang di bioskop pada awal 2020. Sayangnya, Checel belum mau berbicara lebih banyak mengenai proyek film tersebut.