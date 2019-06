JAKARTA - Hari Lebaran dimaknai oleh Luna Maya sebagai sebuah awal baru dalam hidupnya. Tahun ini memang bisa disebut sebagai salah satu tahun terberat bagi pemain film Filosofi Kopi 2 ini.

Luna Maya menjadi sorotan publik ketika sang mantan, Reino Barack, tiba-tiba menikahi salah satu sahabatnya sendiri, Syahrini. Kisah cinta segitiga ini lantas membuat Luna sempat mengalami patah hati. Pasalnya selama ini Luna memang dikabarkan tidak mendapatkan restu dari orangtua Reino hingga akhirnya putus.

Luna pun berharap agar hari-hari setelah Lebaran menjadi hari-hari baru baginya. Ia ingin mengawali hari-harinya yang baru dengan lebih baik.

"Apa ya, new life, new beginning, new me, Amin. Ya, happy-happy aja," kata Luna.

Lalu, bagaimana soal asmara? Akankah Luna segera mencari sosok pengganti untuk mengisi hatinya yang kosong?

Kepada awak media Luna mengatakan bahwa dirinya akan menyendiri terlebih dulu untuk sementara waktu. Saat ini Luna ingin bersenang-senang dengan kehidupannya sendiri.

"Aku nggak punya pacar, aku mau single setahun habis itu baru pikir-pikir. Sekarang lagi seneng-seneng sama diri sendiri," tutup Luna Maya.

(sus)