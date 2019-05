JAKARTA - Kabar bahagia datang dari mantan artis cilik, Tasya Kamila. Usai menikah dengan Randi Bachtiar pada Agustus 2018 lalu, pelantun Anak Gembala ini baru saja melahirkan seorang anak laki-laki.

Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh Tasya melalui akun Instagram pribadinya. Bayi laki-laki yang lahir pada 13 Mei 2019 sekitar pukul 15.15 WIB ini, diketahui diberi nama Arrasya Wardhana Bachtiar.

"Alhamdulillahirabbil’alamin. After a long struggle, 3 days in the hospital fighting for this bundle of joy, we have finally welcomed our precious baby boy: Arrasya Wardhana Bachtiar. Born today, May 13, 2019 at 15:15. 3470 gr, 49 cm," ungkap Tasya pada unggahannya.

"We are so ready to shower him with love," sambungnya.

Mendengar kebahagiaan tersebut, para netizen pun turut mengucapkan selamat atas kelahiran Arrasya. Mereka pun mendoakan agar bayi tersebut bisa menjadi anak sholeh yang membanggakan orangtuanya.

"Selamat ya kak @tasyakamila Atas kelahiran debay nya smga jd anak sholeh dan kelak bs membanggakan org tua dn semua amin," yani_leogirl.

"Selamat ya @tasyakamila .....ikut seneng....semoga baby boy nya jadi anak yg sholeh dan berbakti...aamiin...," tulis galih080.

