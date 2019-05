LOS ANGELES - Balboa Pictures, rumah produksi yang didirikan Sylvester Stallone akan menggarap ulang film Korea, The Gangster, The Cop, The Devil. Kabar itu, diumumkan BA Entertainment selaku rumah produksi yang menggarap film tersebut di Korea Selatan.

Braden Aftergood, Chief Producer Balbao Pictures kemudian membocorkan alasan pihaknya tertarik menggarap film tersebut. “Film dengan konsep gangster bekerja sama dengan polisi untuk menangkap pembunuh berantai memang sangat menarik," kata Aftergood seperti dikutip dari The Hollywood Reporter, pada Selasa (7/5/2019).

Tak sekadar memproduksi ulang, Balboa Pictures juga menggaet Ma Dong Seok, aktor utama The Gangster, The Cop, The Devil versi Korea untuk membintangi film tersebut. Ceritanya berkisah tentang bos gangster yang selamat dari aksi pembunuhan berantai.

Tak tinggal diam, dia kemudian bekerja sama dengan seorang detektif untuk mengungkap kasus dan menangkap si pembunuh berantai tersebut. Dalam versi Korea, film ini ditulis dan diarahkan oleh sutradara Won Tae Lee.

Film The Gangster, The Cop, The Devil akan menandai debut Ma Dong Seok di pasar Hollywood. Bulan lalu, dia juga dikabarkan tengah didekati Marvel Studios untuk membintangi The Eternals bersama aktris Angelina Jolie.

“Saat ini, kami masih menunggu respons balik dari Marvel Studios,” ujar Big Punch ENT, agensi sang aktor dalam keterangan resminya medio April silam.

Diangkat dari komik seri berjudul serupa karya Jack Kirby (1976), The Eternals berkisah tentang ras tertua dan terkuat di galaksi. Mereka terlihat seperti manusia namun dengan sederet kekuatan: tidak menua, kebal terhadap penyakit, dan kuat.

Sementara itu, The Gangster, The Cop, The Devil akan debut di Korea Selatan pada 15 Mei 2019. Film ini juga akan melenggang ke Festival Film Cannes, pada pertengahan Mei mendatang, untuk kemudian tayang di 104 negara.

