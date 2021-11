LOS ANGELES - Aktor laga veteran, Sylvester Stallone mengungkapkan fakta menarik di balik penggarapan film Rocky IV. Dia mengaku, nyaris meninggal saat menjalani adegan laga bersama lawan mainnya, Dolph Lundgren.

Cerita itu diungkapkan sang aktor melalui video berjudul 'The Making of Rocky vs Drago (Pembuatan Rocky vs Drago)' yang dia unggah melalui channel YouTube pribadinya. "Jadi, dia memukul dadaku. Saat itu, aku tak merasakan apa-apa," tuturnya seperti dikutip dari New York Post, Kamis (11/11/2021).

Namun di malam hari, Stallone mengaku, jantungnya mulai membengkak dan tekanan darah naik menjadi 260 mmHG. Setelah sempat pingsan, dia mengaku, tak mengingat apapun yang terjadi malam itu.

"Ketika sadar, ternyata aku berada di dalam pesawat menuju California untuk mendapat perawatan intensif. Aku menginap di ICU selama 4 hari dan kembali ke Kanada untuk syuting adegan terakhir Rocky IV, tuturnya lagi.

Sementara itu, memeringati perilisan Rocky IV 36 tahun silam, bioskop di Amerika Utara merilis ulang film tersebut hanya untuk satu hari, pada 11 November 2021. Lebih dari 500 barang peninggal film legendaris itu juga akan dilelang pada Desember mendatang. Salah satunya, sarung tinju ikonik berwarna merah yang digunakan Sylvester Stallone pada film Rocky III. Sarung tinju yang telah dibubuhi tanda tangan sang aktor akan dilelang sebesar USD10.000-USD20.000. Lelang itu ditargetkan menghasilkan USD1,5 juta atau setara dengan Rp21,42 miliar.*