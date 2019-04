JAKARTA - Jacqualine dan Igan Andhika rupanya harus rela apabila Logonta masih berada di puncak klasmen sementara grand final Rising Star Indonesia. Dimana Jacqualine hanya mampu meraih angka 72 persen sedangkan Igan Andhika hanya mendapat angka presentase 74 persen.

Jacqualine membawakan lagu dari Krisdayanti yang bertajuk Yang Kumau. Meski begitu, Judika menilai apabila penampilan dari Jacqualine kurang menggigit. Hasilnya ada beberapa nada tinggi yang terdengar kurang pas.

"Mendengar lagunya bagus banget, cocok banget di grand final. Kamu juga berbeda banget dengan Krisdayanti. Cuman ada beberapa nada tinggi yang aku pikir kamu kurang yakin, pitchi, kurang-kurang dikit," kata Judika dari meja expert.

Sementara Ariel, menyebut bahwa penampilan Jacqualine sempat membuatnya terhanyut. Sama halnya dengan Judika, Ariel juga mengatakan kekurangannya ada pada nada-nada tinggi.

"Saya di depan sangat-sangat terhanyut. Kamu konsentrasi betul di depan. Tari di depan sempurna di depan, tapi terakhir suara tinggi, benar Judika bilang," ujar Ariel.

Dan pada penampilan untuk Igan yang menyanyikan lagu dari Bruno Mars yang bertajuk When I Was Your Man juga belum dapat membuatnya di atas klasmen. Menurut Yovie, penampilan dalam babak grand final ada sebuah tekanan pada diri Igan.

"Kalau menurut kami tetap menampilkan ciri khas kamu. Ada beberapa catatan tadi kurang pas. Memang tekanan di grand final besar," tandas Yovie.

