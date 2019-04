JAKARTA - Richard Kyle kembali memperlihatkan potret kebersamaannya dengan sang kekasih, Jessica Iskandar. Foto yang diperlihatkan Richard kali ini terlihat tak kalah mesra dengan unggahan-unggahan sebelumnya.

Dalam foto yang diabadikan oleh putra Jessica, El Barack Alexander, sepasang sejoli tersebut tampak saling berpelukan. Keduanya pun terlihat memamerkan senyuman dari masing-masing bibir mereka.

Richard terlihat tengah berbaring di sebuah kursi pantai. Kedua tangannya, dia posisikan pada bahu dan salah satu bagian paha presenter yang akrab disapa Jedar itu.

Sementara itu, Jedar sendiri berada di atas Richard. Dia pun tampak memposisikan kedua tangannya melingkari leher sang kekasih.

"📷 by @alexanderbarackel dia mau fotoin kita 😌 his eyes through my lens 📷 jepret...jepret @sundaysbeachclub #sundaysbeachclub," tulis aktor berdarah Australia itu dalam Instagramnya

Namun, dari pose mereka berdua, tampaknya gaya Jedar lah yang sukses membuat netizen salah fokus. Hal tersebut lantaran posisi lutut janda 1 anak itu yang terlihat seakan menyentuh alat vital Richard Kyle.

"Lutut lo Jes, tau aja tempat-tempat yang enak," komentar @deny_mansyah21.

"Salah fokus sama lutut, kira-kira penyet enggak ya," sahut yang lain.

Kini, foto yang dibagikan pada Minggu (7/4/2019) itu telah dibanjiri oleh lebih dari 2 ribu komentar. Sebagian besar warganet mengingatkan pasangan bahagia itu untuk tak terlalu vulgar mengenai gaya berpacaran mereka, terlebih untuk diposting ke media sosial.

"Public figure harusnya mencontohkan yang baik, setidaknya menghargai anak-anak Indonesia. Di sini negara tertutup, bukan negara bebas. Setidaknya dapat membedakan," saran warganet lain. (LID)

