JAKARTA – Pedangdut Cupi Cupita kembali sukses menarik perhatian netizen. Usai insiden baju melorot pada 2 April silam, personel Duo Gobas itu kembali menarik perhatian publik lewat tampilan seksinya.

Belum lama ini, sebuah akun gosip mengunggah foto Cupi Cupita bersama aktris Bella Luna Ferlinn. Dalam foto itu, Cupi tampak mengenakan dress putih sementara Bella yang berada di sampingnya memakai gaun abu-abu.

Akun gosip Pembasmi Kehaluan sebagai pengunggah foto itu menyebut kalau gaun yang dikenakan Cupi Cupita itu terlalu sempit. Sehingga ada titik berwarna cokelat pada bagian dada yang membuat netizen berspekulasi.

“Sesak banget kelihatannya ya. Tapi ngomong-ngomong mimin salah fokus dengan sesuatu. Apaan sih?” tulis akun tersebut seperti dikutip Okezone, pada Senin (7/4/2019).

Beberapa netizen menilai, titik cokelat tersebut adalah puting payudara Cupi Cupita yang menyembul. “Itu kelihatan seperti puting susu dia ya? Tapi kok di samping? Berarti sisanya implan?" tulis seorang netizen. Lainnya mengungkapkan, "Memang kalau (payudara) implan, putingnya bisa pindah ke ketiak?”

Sebenarnya, kebersamaan Cupi dan Bella dalam foto itu sudah cukup lama diambil. Pedangdut 24 tahun itu bahkan pernah mengunggah foto itu lewat akun Instagram pribadinya, pada 3 November 2018.

Kala itu, rekan duet Pamela Safitri itu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bella Luna. “Wish you all the best (Berharap yang terbaik untukmu) @bellalunaferlinn,” tulisnya dalam unggahan tersebut.

Ini memang bukan pertama kali Cupi Cupita menuai protes publik karena gaya berbusananya. Gaya pakaian yang terlalu seronok, bahkan sempat sempat dia mengalami pelecehan seksual di atas panggung. Pada Februari 2019, seorang penonton menyentuh dada dan ketiaknya saat selfie bersama.

Kemudian pada 2 April 2019, Cupi Cupita kembali mengalami kejadian memalukan setelah gaun off shoulder yang dikenakannya melorot di atas panggung. Insiden itu terjadi lantaran dia berjoget heboh sambil menyanyikan lagu Abang Dimana milik Duo Serigala.*

