JAKARTA – Setelah menanggalkan hijabnya, Salmafina Sunan tampak semakin berani untuk menunjukkan penampilannya saat berbusana terbuka. Baru-baru ini, putri sulung pengacara Sunan Kalijaga tersebut mamerkan potret dirinya yang tengah mengenakan pakaian renang model two piece.

Dalam sebuah foto, Salma terlihat berfoto dengan mengenakan bikini berwarna hijau. Dia juga memperlihatkan senyuman dari wajahnya yang tak menoleh ke arah kamera.

Melengkapi unggahannya, wanita berusia 20 tahun ini menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. “Heart speak louder than my head (Hati berucap lebih lantang dari pikiranku),” tulisnya.

Seakan tak ingin membuat gaduh unggahannya, Salmafina memilih untuk membatasi kolom komentar. Ini berarti hanya following Salmafina yang hanya dapat membubuhkan komentar dalam unggahan tersebut.

Dalam unggahan selanjutnya, wanita berambut panjang ini kembali memperlihatkan potretnya dengan pakaian yang sama. Kali ini, dia tampak membelakangi kamera sembari mengurai rambutnya dengan matahari terbenam sebagai background.

“Say you’ll see me again, even if it’s just in your wildest dream. (Katakan kau akan bertemu lagi denganku, meski itu hanya dalam mimpi terliarmu),” ujarnya.

Kabar berikutnya datang dari Jessica Iskandar dan Richard Kyle yang kembali memamerkan kemesraan mereka dalam sebuah foto. Momen mesra tersebut pun dibagikan Richard melalui unggahan di Instagram pribadinya.

Dalam foto tersebut, Richard tampak tengah berbaring di sebuah kursi panjang. Sementara itu, Jessica Iskandar tampak menindih tubuh kekar Richard.

Keduanya pun saling merangkul satu sama lain. Richard memegangi bagian lengan Jessica dengan salah satu tangannya. Sementara itu, tangan lainnya dia tempatkan pada paha janda satu anak tersebut.

Jessica Iskandar sendiri terlihat mengalungkan kedua tangannya pada leher aktor asal Australia tersebut. Mereka pun kompak memperlihatkan senyum bahagia dari bibir masing-masing.

"📷 by @alexanderbarackel dia mau fotoin kita 😌 his eyes through my lens 📷 jepret...jepret @sundaysbeachclub #sundaysbeachclub," tulis aktor berdarah Australia itu dalam Instagramnya

Namun, dalam foto yang diabadikan oleh putra Jessica tersebut, rupanya posisi dengkul bintang film Dealova itu sukses membuat netizen gagal fokus. Hal tersebut lantaran dengkul Jessica tampak menyentuh alat vital sang kekasih.

"Lutut lo Jes, tau aja tempat-tempat yang enak," komentar @deny_mansyah21.

"Salah fokus sama lutut, kira-kira penyet enggak ya," sahut yang lain.

Sementara itu berita lainnya datang dari pedangdut Cupi Cupita yang mengenakan dress seksi di sebuah penampilan saat bersama Bella Luna. Momen kebersamaan tersebut dibagikan ulang salah satu akun gosip di Instagram.

Dalam foto tersebut, Cupi tampak mengenakan dress berwarna putih dengan model lengan tali. Sementara itu, Bella memakai gaun berwarna abu-abu dengan model yang hampir serupa.

Melengkapi unggahannya, akun tersebut menuliskan sebuah keterangan untuk foto Cupi dan Bella Luna. Akun gosip itu pun mengomentari gaun Cupi Cupita yang tampak sempit di badan pelantun lagu Goyang Basah tersebut.

Dengan pakaian yang terlalu ketat, terlihat sebuah bercak cokelat di area dada Cupi Cupita. Inilah yang membuat netizen bertanya-tanya dan mulai berspekulasi.

“Sesak banget kelihatannya ya. Tapi ngomong-ngomong mimin salah fokus dengan sesuatu. Apaan sih?” tulis akun tersebut seperti dikutip Okezone, pada Senin (7/4/2019).

Sementara itu, tak sedikit warganet yang akhirnya juga ikut berkomentar. Beberapa di antara mereka, menilai bahwa titik cokelat tersebut adalah bagian puting wanita berdarah Sunda ini.

“Itu kelihatan seperti puting susu dia ya? Tapi kok di samping? Berarti sisanya implan?" tulis seorang netizen.

