JAKARTA – Setelah memutuskan melepas hijab pada 18 Februari 2019, Salmafina Khairunnisa semakin berani mempertontonkan keindahan tubuhnya lewat media sosial. Terbaru, dia mengunggah fotonya saat tengah berlibur ke Bali.

Dalam foto yang diunggah Salmafina pada 5 April silam itu, dia tampak mengenakan bikini two piece berwarna hijau. Sebagai pelengkap unggahannya, putri pengacara Sunan Kalijaga itu menuliskan, “Heart speak louder than my head (Hati berucap lebih lantang dari pikiranku).”

Tak ingin ada kekisruhan, janda Taqy Malik tersebut memutuskan untuk membatasi komentar pada unggahan yang telah disukai lebih dari 25.000 kali itu. Di hari yang sama, Salmafina kembali mengunggah foto dengan bikini serupa di akun Instagram pribadinya.

Berlatar matahari terbenam, Salmafina tampak menggerai rambut panjangnya dan berpose memunggungi kamera. “Say you’ll see me again, even if it’s just in your wildest dream. (Katakan kau akan bertemu lagi denganku, meski itu hanya dalam mimpi terliarmu),” ujarnya.

Sejak melepas hijab, perempuan 19 tahun ini memang kerap melakukan hal-hal kontroversial. Tak hanya gaya berbusananya yang kini jauh lebih terbuka, Salmafina juga sempat mengaku berpacaran beda agama.

Terakhir, dia sempat membuat heboh setelah videonya tengah berada di sebuah klub malam viral di media sosial. Dalam video itu, Salmafina Khairunnisa tampak duduk di sebuah sofa sambil memegang kepalanya mengikuti irama musik.

Akibat peredaran video itu, Sunan Kalijaga sang ayah bahkan sempat melaporkan seorang perempuan yang diketahui sebagai teman Salmafina. Dia diketahui sebagai orang yang pertama kali mengunggah video tersebut.*

