JAKARTA – Aktor Paul Walker memang telah meninggal dunia sejak 30 November 2013 lalu, namun melalui karya filmnya, penggemar bisa sedikit terobati rasa rindu kepada sosok aktor berbakat ini.

Beberapa film yang bisa dinikmati diantaranya seperti Fast And Furious yang di mainkan oleh Paul Walker dalam kurun waktu 13 tahun sejak debut pertamanya lewat The Fast And The Furious di tahun 2001. Tidak di pungkiri pula Fast Furious membawa kesuksesan dalam karier seorang Paul Walker.

Namun seri Fast Furious bukan satu-satunya film yang pernah dimainkan oleh Paul Walker. Tercatat jika Paul pernah memainkan 25 judul film di luar Fast And Furious sejak 1986. Nah, jika anda ingin melihat sisi lain dari Paul Walker selain menjadi tokoh Brian O'Conner, deretan film lain aktor 40 tahun ini juga tak kalah menariknya dari Fast Furious.

1. Running Scared





Jika dalam Fast Furious sosok Paul Walker adalah bagian dari kepolisian, maka Running Scared yang dirilis pada Februari 2006 ini menyuguhkan hal yang berbeda, yaitu peran Paul sebagai seorang mafia.

Paul Walker dikisahkan adalah seorang mafia asal Italia bernama Joey Gazelle yang bertugas untuk melakukan transaksi narkoba. Sayang seorang polisi korup bernama Detective Rydell (Chazz Palminteri) beserta anak buahnya menginterupsi dengan niat mencuri narkoba dan uang dalam transaksi tersebut.

Tapi kemudian Joey beserta rekannya itu berhasil membunuh polisi tersebut dengan cara menembaknya. Tapi kemudian pistol yang menjadi barang bukti itu tiba-tiba saja hilang, lantas bagaimana cara Joey untuk menemukannya?

Menurut kritikus film, akting Paul Walker di film ini dinilai cukup berhasil menghidupkan suasana. “Saya tidak percaya, Paul Walker memang membawa kegaharan dalam film ini,” tulis Willie Waffle dari WaffleMovies.com seperti dikutip dari Rottern Tomatoes.

Sementara yang lainnya menambahkan, “Mereka memberi film kejahatan ini dengan nuansa berbeda yang menyegarkan,” puji Frank Wilkins dari ReelTalk Movie Reviews.

2. Hours

Hours merupakan film bergenre Thriller yang disutradai sekaligus penulis yaitu Eric Heisserer. Selain dibintangi oleh Paul Walker, film ini juga di isi oleh para pemain lainnya seperti Génesis Rodríguez, TJ Hassan, dan Judd Lormand. Hours yang dirilis satu bulan setelah kematian Paul Walker di tahun 2013, mengisahkan soal Nolan Hayes (Paul Walker ) yang harus kehilangan sang istri yang meninggal usai melahirkan seorang putri yang bernama Abigail. Di tengah kedukaan dan dilema akibat istrinya meninggal akibat melahirkan anak yang sebenarnya tidak diinginkan, Hayes 'terpaksa' berkomitmen untuk menjaga bayi perempuannya hingga pulih. Alur cerita mulai rumit saat Badai Katrina mulai mengganas dan memporak-porandakan Kota New Orleans. Memaksa warganya harus dievakuasi, termasuk para perawat, dokter, dan pasien di rumah sakit tempat Hayes dan bayinya berada. Kisah ini dinilai menginspirasi seseorang yang menontonnya, bagaiamana dalam sebuah keluarga harus saling menjaga satu sama lain. Film ini kemudian di apresiasi oleh kritikus film dengan memberikan nilai 61 persen tomat segar di situs Rottern Tomatoes. 3. Joy Ride

Last but not least, ada film Joy Ride yang dibintangi oleh Paul Walker ini juga mendapat penilaian bagus di situs Rottern Tomateos yakni 74 persen tomat segar. Joy ride sendiri mengisahkan tentang dua saudara, Lewis (Paul Walker) dan kakaknya yaitu Fuller (Steve Zahn). Lewis sendiri merupakan adik dari seorang narapidana yang berusaha mengeluarkan sang kakak dari penjara dengan ide yang konyol. Setelah berhasil, mereka pun kemudian memulai perjalanan dengan mobil menuju rumah kekasih Lewis. Namun ide gila muncul saat dua saudara ini mengerjai seorang supir truk dengan menyamar sebagai perempuan. Sukses dengan kekonyolan mereka, ternyata sang supir merupakan seorang psikopat dan membalas dua saudara itu dengan cara yang keji. Lantas seperti apa hukuman yang diterima oleh Lewis dan Fuller? Cobalah untuk menonton aksi dua bersaudara ini lewat film yang dirilis tahun 2001 itu.