LOS ANGELES – Ajang penghargaan Oscar 2019 akhirnya selesai digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, California, Amerika, Senin (25/2/2019).

Banyak kejutan yang disuguhkan dalam gelaran Oscar berlangsung sejak pukul 08.00 WIB. Seperti diantaranya penampilan yang memukau dari grupband legendaris, Queen yang membuka perhelatan Oscar 2019. Lewat lagunya We Will Rock You, Adam Lambert yang mengisi posisi vokalis cukup berhasil membuat tamu Oscar 2019 berjingkrak.

Sementara itu duet romantis Lady Gaga dan Bradley Cooper lewat Shallow juga berhasil membuat penonton bernyanyi bersama. Pasangan dalam film A Star is Born itu juga tampil kompak dengan balutan busana hitam.

Selain pengisi acara, hal yang paling ditunggu dalam gelaran Oscar 2019 adalah pemenang dari 24 kategori yang telah diumumkan beberapa waktu lalu.

Untuk Best Pictures, film Green Book yang sukses mengalahkan pesaing terberatnya. Seperti Bohemian Rhapsody, Black Panther, The Favourite hingga BlacKkKlansman di jejeran nominasi.

Bukan hanya itu, Lady Gaga yang digadang akan menyabet gelar sebagai Best Actress in Leading Role juga harus melapangkan dadanya kalah dari aktris senior Olivia Colman untuk film The Favourite. Sementara itu untuk kategori Best Actor in Leading Role dimenangkan oleh Rami Malek di film Bohemian Rhapsody.

Menyusul kesuksesan Bohemian Rhapsody, film yang mengangkat biografi grupband Queen itu membawa pulang empat piala Oscar. Diantaranya kategori Best Actor in Leading Role, Film Editing, Sound Editing dan Sound Mixing.

Berikut Okezone merilis daftar peraih piala Oscar 2019, diantaranya :

1. BEST PICTURE : Green Book

2. ACTOR IN A LEADING ROLE : Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

3. ACTOR IN A SUPPORTING ROLE : Mahershala Ali (Green Book)

4. ACTRESS IN A LEADING ROLE : Olivia Colman (The Favourite)

5. ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE : Regina King (If Beale Street Could Talk)

6. ANIMATED FEATURE FILM : Spider Man: Into The Spider Verse

7. CINEMATOGRAPHY : Alfonso Cuaron (Roma)

8. COSTUME DESIGN : Ruth Carter (Black Panther)

9. DIRECTING : Alfonso Cuaron (Roma)

10. DOCUMENTARY (FEATURE) : Free Solo

11. DOCUMENTARY (SHORT SUBJECT) : Period. End of Sentence

12. FILM EDITING : John Ottman (Bohemian Rhapsody)

13. FOREIGN LANGUAGE FILM : Mexico (Roma)

14. MAKEUP AND HAIRSTYLING : Greg Cannom, Kate Biscode dan Patricia Dehaney (Vice)

15. MUSIC (ORIGINAL SCORE) : Ludwig Goransson (Black Pather)

16. MUSIC (ORIGINAL SONG) : Lady Gaga- Shallow (A Star is Born)

17. PRODUCTION DESIGN : Hannah Beachler (Black Panther)

18. SHORT FILM (ANIMATED) : BAO

19. SHORT FILM (LIVE ACTION) : Skin

20. SOUND EDITING : John Warhurst and Nina Hartstone (Bohemian Rhapsody)

21. SOUND MIXING : Paul Massey, Tim Cavagin and John Casali (Bohemian Rhapsody)

22. WRITING (ADAPTED SCREENPLAY) : BLACKkKLANSMAN

23. WRITING (ORIGINAL SCREENPLAY) : Green Book

24. VISUAL EFFECT : Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles and J.D Schwalm (First Man)

