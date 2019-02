LOS ANGELES – Oscar 2019 telah mencapai puncaknya. Kategori-kategori utama sudah diumumkan dalam ajang yang dihelat di Dolby Theater, Los Angeles, California pada Senin (25/2/2019) pagi WIB tersebut.

Sebelum akhirnya memberikan piala kategori utama yakni Best Picture, ajang yang digelar untuk ke-91 kali itu mendapuk aktris senior Olivia Colman sebagai pemenang untuk Best Actress berkat perannya di film The Favourite.

Olivia Colman mengalahkan pesaing mudanya, Lady Gaga yang sempat dijagokan untuk meraih penghargaan Oscar Awards 2019. Selain Gaga, ada pula nama lainnya seperti Melissa Mc Carthy (Can You Ever Forgive Me?), Yalitza Aparicio (Roma) serta aktris senior, Glenn Close.

Watch Olivia Colman's endearingly shell-shocked acceptance speech for Best Actress #Oscars pic.twitter.com/l1RI0pIf3t— The A.V. Club (@TheAVClub) February 25, 2019

Saat pembacaan Olivia Colman sebagai pemenang, Lady Gaga menunjukkan ekspresi terkejutnya. Ia tampak tertegun sebelum kemudian akhirnya tersenyum dan bertepuk tangan atas kemenangan wanita 45 tahun itu.

Sementara itu, Olivia juga tidak kalah terkejut mendapati dirinya sukses meraih piala Oscar 2019. Aktris asal Inggris itu tak kuasa menahan tangis haru saat maju ke atas panggung untuk memberikan pidato kemenangannya.

“Gadis-gadis kecil yang melatih pidato mereka di TV, kalian tidak akan pernah tahu,” ujar Olivia merujuk pada kebiasaannya mempersiapkan pidato kemenangan saat kecil.

