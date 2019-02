LOS ANGELES - Lady Gaga dan Bradley Cooper dipastikan akan meramaikan ajang Oscar 2019 pada akhir bulan ini. Tak hanya sebagai nominee, tapi juga sebagai penampil.

Melansir Sindonews, Kamis (7/2/2019), bintang A Star Is Born itu akan tampil membawakan lagu berjudul Shallow. Seperti yang diketahui, Shallow adalah lagu yang dinyanyikan secara duet oleh Gaga dan Cooper di film A Star Is Born.

Kabar ini disampaikan langsung oleh The Academy of Motion Picture Arts and Sciences melalui sebuah cuitan Twitter singkat pada Jumat lalu. "Cooper. Gaga. "Shallow" #Oscars," tulis @TheAcademy seperti dilansir dari The New Indian Express.

Sebelumnya, Academy Awards telah mengumumkan bahwa ajang penghargaan ini akan menampilkan pertunjukan musik dari lima nominasi Best Original Song.

Selain Gaga dan Bradley, dalam tweet lainnya, Gillian Welch dan David Rawlings juga dikonfirmasi akan menyanyikan When a Cowboy Trades Your Spurs for Wings dari single The Ballad of Buster Scruggs yang ditulis oleh Gaga, Mark Anthony dan Andrew Wyatt.

Selain itu, I'll Fight, The Place Where Lost Things Go dari Mary Poppins Returns, All the Stars dari Black Panther juga akan dibawakan di panggung megah Academy Awards.

Shallow dari film A Star Is Born sendiri menjadi penampilan nominasi keempat yang dikonfirmasi dan lagu ini masuk dalam nominasi Best Original Song.

Baru-baru ini, Lady Gaga dan Bradley Cooper menyanyikan lagu ini secara langsung, setelah penampilan kejutan oleh Cooper di Vegas Show. Lagu ini menjadi penutup untuk acara Enigma dan mendapat sambutan hangat. Sementara, Academy Awards akan diselenggarakan pada 24 Februari 2019 di Dolby Theatre, Los Angeles, California, Amerika Serikat.

