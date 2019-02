JAKARTA – Babak Live Duel Rising Star Indonesia tadi malam, Selasa (5/2/2019) yang ditayangkan di RCTI memberikan banyak kejutan. Selain penampilan apik para peserta, keputusan juri untuk memilih 8 kontestan yang meraih wild card di akhir acara cukup mengejutkan penonton.

Berawal dari hasil Live Duet 4 dengan 12 peserta, setengahnya berhasil lolos ke babak selanjutnya. Mereka adalah Siti Rosalia, Logonta Tarigan, Waode Hasriani, Karen Claudia, Elvan Saragih, serta Suci Sitorus.

Salah satu persaingan yang terjadi di panggung Rising Star Indonesia ditunjukkan duel Karen Claudia vs Syifa Afnan. Karen sukses membawakan lagu milik Ariana Grande berjudul Almost Is Never Enough dengan perolehan voting 80 persen, jauh meninggalkan Syifa yang hanya mampu mendapatkan 47 persen.

Dari penilaian Judika, Karen dianggap lebih siap membawakan nyanyian tersebut ketimbang pesaingnya. Meski begitu, disebutkan oleh pelantun lagu Mama Papa Larang ini, banyak hal yang harus diperbaiki gadis asal Bekasi itu ke depannya.

“Ada part tertentu yang menurut aku, Karen membawakan dengan indah, tapi sempat meleset juga pas mau reff. Tapi kamu bisa kembali ke jalur yang indah itu,” kata Judika.

Persaingan sengit terjadi di antara Logonta Tarigan yang menang tipis, 4 persen dari lawannya, Vadhlil Amaya yang meraih persentase 80 persen. Dua pria asal Sumatera ini dianggap juri betul–betul menyuguhkan penampilan terbaik mereka.

Logonta dengan lagu yang dibawakan berjudul I Want You Back meraih 84 persentase. Aksinya yang sangat menikmati irama lagu dianggap menjadi salah satu kunci keberhasilan pria asal Medan ini.

Sementara Vadhlil yang tidak lolos tetap meraih standing ovation dari Rossa. Ariel juga turut memberikan pujian untuk pria yang akrab disapa Alil ini. “Penampilan tadi pecah banget, suaranya luar biasa. Ini bukan lagu yang gampang, tapi buat saya masih harus usaha keras untuk mendapat penjiwaan lagu bluesnya," tutur vokalis NOAH ini.

Beruntung pada eposide kali ini, juri memilih 8 peserta yang berhak mendapatkan wild card dan kembali berjuang di panggung Rising Star Indonesia. Dan Alil menjadi satu di antara 8 peserta beruntung tersebut.

Selain Vadhlil, Okezone merangkum nama–nama peserta yang menjadi pilihan juri untuk mendapatkan Wild Card. Mereka adalah:

1. Parto Fransiskus

2. Yenny Christianti

3. Jacqueline Caroline

4. Cantika Salma

5. Mirriam Eka

6. Vadhlil Amaya

7. Krishna Mukti

8. Yohana Tarigan

