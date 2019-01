JAKARTA – Menjadi salah satu expert dalam ajang Rising Star Indonesia, Judika nampaknya memiliki banyak penggemar dari kalangan peserta. Truly Lidya, menjadi salah satu peserta yang sangat mengagumi runner up Indonesian Idol 2005 tersebut.

Sebelum menyajikan penampilannya di atas panggung live audition Rising Star Indonesia, Truly memiliki angan-angan apabila lolos dalam babak tersebut, yaitu memeluk suami dari Duma Riris itu.

Dalam babak live audition yang tayang pada Senin (21/1/2019), Truly mendapatkan kesempatan sebagai peserta pembuka. Ia pun membawakan lagu berjudul Fallin yang dipopulerkan oleh Alicia Keys dengan cara bernyanyinya sendiri.

Usaha dan penampilan Truly pun membuahkan hasil. Dengan hasil vote sebesar 80 persen dan diiringi dengan tombol yes dari Judika dan Rossa, Truly berhasil melaju ke babak berikutnya.

Pujian untuk Truly pun diutarakan oleh Judika. Menurut penyanyi asal Batak ini, Truly mampu melalui tantangan sebagai peserta pembuka dalam live audition semalam.

“Sebagai peserta pembuka itu enggak gampang. Aku suka suara jernih kamu, kamu jernih bawain nada demi nada di lagu ini. Aku bisa kasih tahu banyak kelebihan kamu mulai dari suara jernih sampai teknik vokal,” ujar Judika.

Di balik pujian tersebut, pelantun Mama Papa Larang itu pun memberikan masukan pada peserta yang juga penggemarnya ini. Menurut Judika, dalam penampilan berikutnya, gadis 16 tahun ini harus bisa membawakan improvisasi yang lebih halus serta mengontrol volume suara.

Seperti halnya Judika, Rossa yang memuji penampilan Truly juga memberi masukan. Menurut Rossa, Truly harus berlatih lagi dalam memainkan nada.

“Kamu nyanyi senang dengan cara meliuk-liukkan nada. Tapi kamu harus pelajari itu lagi. Sebetulnya kamu kurang sempurna dalam melakukan itu, tapi pasti kamu bisa lebih dari itu,” tambah Rossa.

Dengan terangkatnya layar interaktif dan perolehan vote sebesar 80 persen, Truly pun dinyatakan lolos ke babak selanjutnya. Gadis asal Jakarta itu pun merealisasikan keinginannya untuk memeluk Judika sembari sedikit berbincang.

