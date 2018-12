Raih Rp1 Triliun, Aquaman Melesat ke Puncak Box Office Amerika

LOS ANGELES – Film Aquaman diprediksi akan menaklukkan box office Amerika Utara pada minggu perdana penayangannya, dengan pendapatan mencapai USD70 juta (Rp1,02 triliun). Capaian itu, dinilai sangat memungkinkan, mengingat capaian menggembirakan Aquaman pada malam pembukaannya.

Mengutip Variety, hingga Jumat (21/12/2018) film arahan James Wan itu diprediksi sudah mengoleksi pendapatan sebesar USD28 juta (Rp408,8 miliar). Angka itu sudah termasuk pendapatan screening dan malam pembukaan pada 20 Desember 2018, yang mencapai USD13,7 juta (Rp200 miliar).

Baca juga: Jason Momoa Ungkap Perbedaan Sutradara James Wan dan Zack Snyder

Apabila dihitung dengan pendapatan pada libur Natal, maka Aquaman diproyeksikan menghasilkan USD120 juta (Rp1,75 triliun). Pendapatan itu terbilang manis, mengingat film tersebut harus bersaing dengan tiga judul lainnya: Mary Poppins Returns, Bumblebee, dan Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Sementara di pasar internasional, Aquaman telah menghasilkan USD332 juta (Rp4,84 triliun), yang mana USD209 juta (Rp3,05 triliun) di antaranya disumbang oleh pasar China. Capaian itu diraih berkat strategi Warner Bros. yang merilis penayangannya 2 minggu lebih awal dari Amerika Utara.

Peringkat kedua box office Amerika Utara diprediksi akan menjadi pertarungan sengit antara Mary Poppins Returns dan Bumblebee. Sepanjang akhir pekan (21-23 Desember 2018), salah satu dari kedua film itu diprediksi akan mengumpulkan pendapatan sebesar USD20 juta.

Sepanjang libur Natal, Mary Poppins Returns film garapan Disney diperkirakan mampu mendulang pendapatan sebesar USD35 juta (Rp511 miliar). Pasalnya, pada pembukaan film tersebut (19-20 Desember 2018), film yang dibintangi Emily Blunt itu telah mengantongi USD8,8 juta dari penayangan di 4.090 layar bioskop.

Pada periode yang sama, Bumblebee meraih USD2,9 juta (Rp42,34 miliar) dari penayangan di 3.550 layar bioskop. Film yang dibintangi Hailee Steinfeld itu ditargetkan mengantongi pendapatan sebesar USD30juta (Rp438 miliar) sepanjang libur Natal.

Baca juga: Mantan Bintang Porno Sora Aoi Hamil Anak Pertama

Sementara itu, Spider-Man: Into the Spider-Verse diproyeksikan akan berada di peringkat keempat box office dengan penghasilan USD18 juta (Rp262,8 miliar). Posisi selanjutnya akan diisi oleh The Grinch yang diprediksi akan mendulang pendapatan sebesar USD10 juta (Rp145,5 miliar) sepanjang akhir pekan ini.

Kemudian, film komedi romantis Second Act akan menyusul di belakangnya dengan penghasilan mencapai USD 9 juta (Rp130,9 miliar). Film ini memulai debutnya dengan menghasilkan USD515.000 (Rp7,51 miliar) dari penayangan di 2.607 layar bioskop.*

(SIS)