Amber Heard Absen dari Trailer Aquaman and The Lost Kingdom

LOS ANGELES - Amber Heard tak terlihat dalam trailer terbaru film Aquaman and the Lost Kingdom yang dirilis Warner Bros melalui YouTube, pada 21 November 2023.

Trailer itu dibuka dengan potret Arthur Curry alias Aquaman (Jason Momoa) sebagai ayah. Namun peran itu tak berlangsung lama. Sebagai Raja Atlantis, dia kembali harus bertarung untuk melawan penjahat baru.

Dalam trailer itu, terlihat Nicole Kidman kembali melakoni perannya sebagai Atlanna, ibu Arthur Curry sekaligus mantan Ratu Atlantis. Dalam sekuel ini, Atlanna tampaknya memiliki peran lebih besar dibandingkan film pertama.

Hal itu tampaknya mengantisipasi keputusan Warner Bros. yang memutuskan mengurangi peran Amber Heard sebagai Mera dalam film tersebut. Heard sebelumnya sempat mengonfirmasi, kemunculan Mera akan sangat minim dalam Aquaman and The Lost Kingdom.

Tampaknya, hal itu merupakan imbas dari kasus KDRT Amber melawan sang mantan suami, Johnny Depp, yang berlangsung pada 11 April-1 Juni 2022. Kala itu, semua klaim KDRT yang dilempar Amber untuk Johnny justru berbalik menyerangnya.

Absennya Amber Heard menjadi perbincangan hangat warganet di platform X dengan lebih dari 4.000 cuitan, pada 22 November 2023. Akun @Izze1122 mengatakan, Heard cukup beruntung masih tetap bermain dalam sekuel Aquaman.

“Heard tak dipecat, sementara korbannya (Johnny Depp) dipecat dari semua proyek Warner Bros. Lalu kalian bertanya kenapa kenapa dia tak muncul di trailer Aquaman and The Lost Kingdom?” kata warganet tersebut.

Di lain pihak, James Wan, sutradara Aquaman and The Lost Kingdom juga menegaskan, tim produksi tak pernah berniat menjadikan Mera sebagai fokus cerita.