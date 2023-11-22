Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Amber Heard Absen dari Trailer Aquaman and The Lost Kingdom

Andrean Pulungan , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |12:30 WIB
Amber Heard Absen dari Trailer <i>Aquaman and The Lost Kingdom</i>
Amber Heard absen dari trailer Aquaman and the Lost Kingdom (Foto: Warner Bros)
A
A
A

LOS ANGELES - Amber Heard tak terlihat dalam trailer terbaru film Aquaman and the Lost Kingdom yang dirilis Warner Bros melalui YouTube, pada 21 November 2023.

Trailer itu dibuka dengan potret Arthur Curry alias Aquaman (Jason Momoa) sebagai ayah. Namun peran itu tak berlangsung lama. Sebagai Raja Atlantis, dia kembali harus bertarung untuk melawan penjahat baru.

Dalam trailer itu, terlihat Nicole Kidman kembali melakoni perannya sebagai Atlanna, ibu Arthur Curry sekaligus mantan Ratu Atlantis. Dalam sekuel ini, Atlanna tampaknya memiliki peran lebih besar dibandingkan film pertama.

Hal itu tampaknya mengantisipasi keputusan Warner Bros. yang memutuskan mengurangi peran Amber Heard sebagai Mera dalam film tersebut. Heard sebelumnya sempat mengonfirmasi, kemunculan Mera akan sangat minim dalam Aquaman and The Lost Kingdom.

Aquaman and the Lost Kingdom

Tampaknya, hal itu merupakan imbas dari kasus KDRT Amber melawan sang mantan suami, Johnny Depp, yang berlangsung pada 11 April-1 Juni 2022. Kala itu, semua klaim KDRT yang dilempar Amber untuk Johnny justru berbalik menyerangnya.

Absennya Amber Heard menjadi perbincangan hangat warganet di platform X dengan lebih dari 4.000 cuitan, pada 22 November 2023. Akun @Izze1122 mengatakan, Heard cukup beruntung masih tetap bermain dalam sekuel Aquaman.

“Heard tak dipecat, sementara korbannya (Johnny Depp) dipecat dari semua proyek Warner Bros. Lalu kalian bertanya kenapa kenapa dia tak muncul di trailer Aquaman and The Lost Kingdom?” kata warganet tersebut.

Di lain pihak, James Wan, sutradara Aquaman and The Lost Kingdom juga menegaskan, tim produksi tak pernah berniat menjadikan Mera sebagai fokus cerita.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/206/3069850/amber_heard-1eyQ_large.jpg
5 Film Hot Amber Heard
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/07/33/2809843/pindah-ke-spanyol-amber-heard-putuskan-pensiun-dari-hollywood-jvTNjRqegT.jpg
Pindah ke Spanyol, Amber Heard Putuskan Pensiun dari Hollywood?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/05/33/2809042/vakum-berakting-amber-heard-putuskan-hijrah-ke-spanyol-1TJDbW4m1O.jpg
Vakum Berakting, Amber Heard Putuskan Hijrah ke Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/08/33/2703379/amber-heard-diduga-bab-di-pinggir-jalan-bikin-tetangga-kesal-12xBh5VHAy.jpg
Amber Heard Diduga BAB di Pinggir Jalan, Bikin Tetangga Kesal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/03/33/2641228/harus-bayar-johnny-depp-rp153-miliar-amber-heard-terpaksa-jual-rumah-x7Kw4GgqCj.jpg
Harus Bayar Johnny Depp Rp153 Miliar, Amber Heard Terpaksa Jual Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/20/33/2614686/amber-heard-kepergok-beli-baju-murah-usai-mengaku-tak-sanggup-bayar-rp150-miliar-ke-johnny-depp-vqyyoYwmvI.jpg
Amber Heard Kepergok Beli Baju Murah Usai Mengaku Tak Sanggup Bayar Rp150 Miliar ke Johnny Depp
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement