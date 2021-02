LOS ANGELES - Setelah menampilkan chemistry apik Arthur Curry (Jason Momoa) dan Mera (Amber Heard) dalam Aquaman, James Wan sang sutradara tampaknya akan menyuntikkan intrik cinta segitiga dalam sekuel film tersebut.

Mengutip We Got This Covered, Selasa (9/2/2021), seorang sumber mengatakan, akan ada pemeran perempuan lain dalam Aquaman 2. Namun sosok sang aktris dan detail karakter yang diperankannya masih dirahasiakan.

Namun pada Desember 2020, tersiar kabar Warner Bros. akan meminang aktris Killing Eve, Jodie Comer untuk bergabung dalam Aquaman. Sementara sang sutradara dikabarkan ingin menggaet aktris Asia dalam sekuel tersebut.

Opsi menghadirkan ‘perempuan lain’ dalam Aquaman 2, menurut Comic Book, merupakan siasat Warner Bros. untuk meredam penolakan penggemar terhadap Amber Heard yang tahun lalu bergelut dengan kasus KDRT dengan sang mantan suami, Johnny Depp.

Meski memenangkan sidang, namun ternyata aktris 34 tahun itu mendapat petisi untuk keluar dari Aquaman 2. Bahkan penggemar meminta Warner Bros. untuk membawa Emilia Clarke menggantikan Heard dalam film tersebut. Namun begitu, Warner Bros. terlihat masih mempertahankan Amber Heard dalam Aquaman 2. Film kedua DC Films ini masih akan diarahkan oleh James Wan dan ditargetkan tayang di bioskop pada 16 Desember 2022.*